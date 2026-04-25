Borízű hang #267 ÉLŐ! és hosszú: Lusztrálgatás a rehabilin

Idestova sokadik élő Borízű-fölvételre került sor, ám írd és mond minössze az első olyanra, amely posztorbáninak mondható körülmények között rögzült.
Az eufóriázós hangulat tehát eleve, abóvótól fogva garantált volt a 6szín szerkesztőségközeli színháztermében, az ismételten szépszámú közönség ezúttal is egyre-másra dőlt a röhögéstől.
Ezúttal olyan sok közönségkérdés érkezett, hogy kizárólag azokra válaszoltunk. Mindjárt jön a hang meg a videó, de előbb még néhány fotó:
A dolgok menete:
A választás győztese: Hann Endre. Ki adja vissza a milliárdokat? Külföldi ingyenélők kifelé! Magyar Péter kínaiul. Rendszerváltás a gittegyleteknél. Hrutka Rudi for prezident! Várjuk a Szerencsejáték Zrt. nagy kampányait! Az emberarcú szardarabok visszavágnak.
Az utóbbi időben ellepték a plakátok az utcákat, a játszótereket meg a politika. Úgyhogy eléggé belefáradtunk, ami meg is látszik rajtunk és a mentális állapotunkon. Levezetés választás után.
Véglények primitív ostorokkal. A kutyaszánsport helyzetének mélységi áttekintése, etimológiai nyúlüregekkel. Ekkora csicska ember nem lehet! Hogy lenézheti ezt az országot Putyin! Motorral az avar kagánsír totemjéhez.
Orbán március 15. óta downhillezik a szopórolleren. Uj Péter máris újraszámol. Bede Márton mesterséges intelligenciás spanyol playlistje. Winkler Róbert bibliai építkezés nyomára bukkan a XIII. kerületben.