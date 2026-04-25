Ha az iráni háború nyárig elhúzódik, minden gazdasági előrejelzést újra kell gondolni

A Lufthansa 20 000 járatot törölt. Pánikreakcióról van szó, vagy racionális döntésről?
A rövid távú járatcsökkentéseket inkább előrehozott üzemanyag-racionalizálásként érdemes értelmezni, nem pánikként. Ha jól emlékszem, a vállalatcsoport azt közölte, hogy a járatcsökkentések októberig tartanak, ezzel körülbelül 40 000 tonna repülőgép-üzemanyagot szeretnének megtakarítani. A lépés a kevésbé jövedelmező rövid távú járatokra koncentrálódik, nem általános, a piacról való visszavonulásról van szó. A Lufthansa esetében nem mondanám, hogy ez a válság vagy a pánik miatt történt, inkább olyan döntésnek tűnik, amit a hormuzi válság előtt hoztak meg.
Hormuz az elmúlt hónapban a nemzetközi figyelem középpontjába került. Milyen hatása lehet hetekben-hónapokban mérve annak, ha a szoros forgalma nem akadálytalan? Egyáltalán, egy ennyire gyorsan változó helyzetben hogyan lehet előrejelezni bármit is?
Az előrejelzés nehéz. Összességében minden attól függ, milyen gyorsan tudja Irán és az USA megoldani a problémát. Ha holnap megegyeznek, hogy újra nyugodtan lehet szállítani a Hormuzi-szorosban, az sem jelenti azt, hogy minden azonnal újraindul. Az LNG- és az olajlétesítményeknek időre van szükségük az újrainduláshoz. Csak hogy egy banális példát említsek, a munkaerőnek fizikailag vissza kell térnie ezekbe a létesítményekbe, és nagy kérdés, hogy a Perzsa-öbölbeli államoknak valóban van-e elég személyzetük, akiket oda küldhetnek. Sok pletyka kering iparági körökben arról, hogy például a világ legnagyobb LNG vállalata, a Qatargas a válság előtti időszakhoz képest csak a munkavállalói 80 százalékát tudná visszaküldeni.
A nyersolaj esetében még nem ennyire durva a helyzet, mert a nyersolajtermelő országoknak van némi tartalékuk, de természetesen minél tovább tart a válság, annál nagyobb kárt szenved a gazdaság.
Mindenképp beszélnünk kell a tengeri forgalomról, ugyanis jelenleg is számos hajó rekedt az Öbölben, és nem tudnak átkelni a Hormuzi-szoroson. A legfontosabb feladat az aknamentesítés lesz, mivel senki sem akar úgy hajózni, hogy bármikor felrobbanhat. Az Egyesült Államok és Irán közötti jövőbeli békeszerződéstől függ, hogyan fog valójában működni az újraindult forgalom a szoroson keresztül, kinek a felségvizein fognak haladni a hajók. Az iráni tárgyalócsoport új útvonalakat javasolt, északabbra és közelebb az iráni partokhoz. De most még ezt sem látjuk. Egy-hat hét közti időre lehet szükség a teljes újraindításhoz, kezdve az LNG-vel, majd a nyersolajjal, végül általánosságban a tengeri forgalommal.
Mi a legrosszabb forgatókönyv, ami megvalósulhat?
Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!Már előfizetőnk vagy?
Ez a cikk a The Eastern Frontier Initiative (TEFI) projekt keretében készült, melyben más közép- és kelet-európai független kiadókkal együttműködve vizsgáljuk a régió biztonsági kérdéseit. A TEFI célja a tudásmegosztás, és az európai demokrácia ellenállóbbá tétele. A 444 összes TEFI-s cikkét megtalálod a gyűjtőoldalunkon.
Gazeta Wyborcza (Lengyelország), SME (Szlovákia), Bellingcat (Hollandia), PressOne (Románia), Delfi (Észtország), Delfi (Lettország), Delfi (Litvánia).
A TEFI projekt az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg. Az itt szereplő vélemények és állítások a szerző(k) álláspontját tükrözik, és nem feltétlenül egyeznek meg az Európai Unió vagy az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) hivatalos álláspontjával. Sem az Európai Unió, sem az EACEA nem vonható felelősségre miattuk.