Magyar: A NAV több, Rogán Antal köréhez tartozó nagy értékű utalást felfüggesztett pénzmosás gyanújával

„Miközben Orbán Viktor menekül a felelősségvállalás elől, a háttérben zajlik az ország elhagyásának előkészítése és a lopott vagyonok kimenekítése” - kezdi friss videóüzenetét Magyar Péter. A leendő miniszterelnök szerint

„Az orbáni oligarchák tízmilliárdos értékben utalják ki a pénzt az Egyesült Arab Emirátusokba, az Egyesült Államokba, Uruguayba és más távoli országokba.”

Magyar tudomása szerint

„a NAV több, Rogán Antal köréhez tartozó nagyértékű utalást felfüggesztett a bankok jelzései alapján pénzmosás gyanújával.”

A Tisza elnöke felszólította a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetőit a lopott pénzek haladéktalan zárolására.

„Ismételten felszólítom a legfőbb ügyészt, az országos rendőfőkapitányt és a NAV elnökét, hogy vegyék őrizetbe a magyar embereket sok ezer milliárd forinttal megkárosító bűnözőket, és ne hagyják őket a TISZA-kormány megalakulása előtt olyan országokba menekülni, ahonnan egyenlőre nincs kiadatás.”

- fogalmazott Magyar Péter. A leendő miniszterelnök úgy tudja, hogy

„az orbáni maffiózok áron alul elkezdték árulni a TV2-t és más médiumokat is és a százmilliárdos rogáni gyűlöletpropaga anyahajóját, a Lounge Event Kft-t is. Felhívom a becsületes hazai és külföldi befektetőket, hogy tartózkodjanak a maffia vagyonelemeinek átvételétől, ellenkező esetben ők is a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal előtt találhatják magukat.”

Magyar tudomására jutott az is, hogy

„több oligarcha család már távozott és a napokban Mészáros család is Dubaiba repül. A hírek szerint több befolyásos oligarcha család már kivette a gyerekeket az iskolából, és szervezik a megbízható testőrséget a távozásra.”

Magyar Péter bejelentése után kerestük a NAV sajtóosztályát, amennyiben válaszolnak, beszámolunk róla.