Magyar Péter fogadta a Fidesznek kampányoló vajdasági pártelnököt

A megválasztott miniszterelnök „őszinte megbeszélést” folytatott Pásztor Bálinttal, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökével, aki mindig is a Fidesz szövetségese volt, és legutóbb is nyíltan kampányolt Orbán Viktornak.

Magyar Péter közleményében azt hangsúlyozza, hogy „a vajdasági magyar testvéreink továbbra is számíthatnak az anyaország támogatására. A Tisza-kormány alatt a szerzett jogok megmaradnak, és a magyar-szerb kapcsolatok további erősítése során mindig a Szerbiában élő magyarok helyzetének további könnyítése és a szülőföldön való boldogulásuknak elősegítése lesz a legfőbb szempont.”

Elmondta ugyanakkor Pásztornak, hogy alapvető változásokat vár az anyaországi források felhasználásának átláthatósága és hatékonysága terén,

és nem fogja elfogadni, hogy „az anyaországi támogatásból működő, a VMSZ által kontrollált vajdasági magyar média egy az egyben Fidesz-propagandát közvetítsen”.

„Nem kaptam arra megnyugtató magyarázatot, hogy miként fordulhatott elő, hogy a vajdasági Pannon Rtv adásaiban két év alatt kétszer hangzott el a legerősebb magyar párt (a TISZA) neve. Ahogy azt is elfogadhatatlannak tartom, hogy ugyanezen TV úgy számolt be a választás éjszakáján tartott beszédemről, hogy politikai utasításra kivágták a beszéd azon részét, amellyel a külhoni magyar testvéreinkhez szóltam” – írja Magyar.

Örömmel vette Pásztor meghívását, és nyáron tervez is ellátogatni Vajdaságba, de a találkozón elmondta, hogy

„a TISZA-kormány tíz évre visszamenőleg meg fogja vizsgálni az anyaországi támogatások felhasználását, és ki fogjuk vizsgálni a levélszavazás kapcsán tapasztalt választási visszaéléseket is.”

Pásztor Bálint a posztjában leginkább azt hangsúlyozta, hogy „a VMSZ megalakulása óta minden anyaországi kormánnyal korrekt, partneri együttműködésre törekedett”, az új kormánnyal is együtt fog dolgozni, és bizakodó a jövő illetően.

Az általul működtetett fideszes propandára ő nem tért ki, de a másik két kényes kérdésre igen:

a levélszavazásnál „a folyamat vizsgálható, nincs takargatnivalónk, minden a hatályos magyarországi és szerbiai jogszabályokkal összhangban történt. A vajdasági magyarok a választáson elmondták a véleményüket, értékelték az előző kormány nemzetpolitikai munkáját.”

Támogatáspolitika: ennek „átláthatósága, eredményessége és elszámoltathatósága számunkra mindig is természetes volt. A támogatásokat eddig is vizsgálták, természetes, hogy ezután is vizsgálják.”

A választás után Pásztor azt nyilatkozta: „Nem próbáltunk meg úgy tenni, mintha nem a Fidesz mellett kampányoltunk volna".