Orosz drón zuhant egy román település lakóövezetébe, több mint kétszáz embert evakuáltak

Kétszáztizenhét embert evakuáltak szombat reggel a romániai Galacon, miután a környéken orosz dróntörmelékeket találtak - közölte a román katasztrófavédelem (IGSU).

A több mint 200 ezer lakosú, délkelet-romániai település külvárosi lakóövezetében az Ukrajna elleni éjszakai légitámadások során zuhant le egy feltehetőleg robbanótöltetet szállító, lelőtt orosz drón - tette hozzá a román védelmi minisztérium. A lehulló dróndarabok megrongáltak egy villanyoszlopot és egy lakóházat. Áldozatok nincsenek.

A katasztrófavédelem kiköltöztette a környéken élőket otthonukból, egyrészt mert a törmelékek robbanóanyagot tartalmazhatnak, másrészt hogy a tűzszerészek meg tudják közelíteni a drónbaleset helyszínét és elvégezhessék a törmelékek átvizsgálását és összegyűjtését.

Az evakuáltak közül 11 embert egészségi problémáik miatt mentőautóval vittek el. A kiürített 110 lakást a rendvédelmi szervek felügyelik. A környéken biztonsági okból szünetel a gázszolgáltatás, ami több mint ötszáz fogyasztót érint.



A védelmi tárca közleménye szerint a légierő radarjai szombatra virradóra észleltek orosz drónokat a román légtér közelében. Emiatt a helyszínre vezényelték a brit légierő két Eurofighter Typhoon repülőgépét, amelyek hajnali 2 órakor szálltak fel a feteştii légibázisról. A Tulcea megyei Grindu és Isaccea települések lakosságát mobiltelefonokra küldött riasztással figyelmeztették a veszélyre.

Galaci lakosok fél háromkor jelentették az 112-es segélyhívó számon, hogy a külvárosban ismeretlen tárgy vagy tárgyak zuhantak le. A rendőrök és katonák szétszórtan dróntörmelékeket találtak - közölte a védelmi tárca. A minisztérium közleményében határozottan elítélte az orosz dróntámadásokat, mert azok veszélyeztetik a Fekete-tenger térségének biztonságát.

A külügyi tárca is közleményt adott ki, és abban azt írta: a drónbaleset miatt Oana Toiu miniszter szombatra bekérette a külügyminisztériumba a bukaresti orosz nagykövetet. A tárca megerősítette, hogy Galacon olyan orosz drón zuhant le, amelyet Oroszország az ukrán polgári infrastruktúra támadására használ.

„Oroszország ezzel az újabb felelőtlen lépéssel megsértette Románia légterének szuverenitását, és a lakosság biztonságát is veszélyeztethette” – írta szombaton az X közösségi oldalon Oana Țoiu. Emlékeztetett arra, hogy Oroszország több mint négy éve „illegális háborút” folytat Ukrajna ellen, amellyel a regionális és a globális békét, biztonságot is megsérti.

Az orosz-ukrán háború kitörése óta több mint negyven alkalommal találtak Románia területén orosz drónroncsokat, most először azonban nem lakatlan területre, hanem egy nagyváros lakóövezetébe zuhanva. (MTI)