Semjén, Latorcai és Soltész sem lesznek képviselők

A 24.hu úgy tudja, hogy sem Semjén Zsolt, sem Latorcai János, sem Soltész Miklós nem veszi fel a listás mandátumát az új Parlamentben, amit Latorcai meg is erősített.

A Parlament 81 éves alelnöke a fiatalítással magyarázta a döntését. Az hétfőn dől el, hogy kik lépnek a három KDNP-s nagyvad helyére. Semjén Zsolt pénteken már lemondott a KDNP elnöki pozíciójáról is, amit az elnökség nem fogadott el.

Semjén 24 éve, 2002 óta volt képviselő és 16 éve hivatalosan ő a miniszterelnök-helyettes, ezért a második helyen volt a Fidesz országos listáján. A 16 éves parlamenti alelnök Latorcai 10. volt a sorban, míg Soltész, aki az előző ciklusban a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára volt, a 39.