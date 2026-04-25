Szavazz a választás eredményéről a NER legeslegutolsó Nemzeti Konzultációján!

Még várjuk a Nemzeti Petíció eredményét, amit Orbán Viktor három nappal a választás előtt azzal zárt le, hogy azt „most összesítik, de az már látszik, hogy a magyar emberek rekordszámban mondtak nemet az olajblokádra és a háború finanszírozására”. A végleges számok helyett azonban boszorkányüldözés jött: az új rezsim hajnalán már a közmédiát büntetnék azért, mert népszerűsítette a véleménynyilvánítási lehetőséget.

Az elmúlt 16 évben megtanulhattuk, hogy a magyar emberek véleményének kikérése nem lehet luxus, ne filléreskedjünk. 119 milliárd forintba kerültek a Nemzeti Konzultációk. Ez sem stadionra ment!

Ha háromszor-négyszer ennyibe kerültek volna, akkor is megérte volna. Inkább költsünk el 12,3 milliárd forintot az Indexen megjelentetett, a tudjuk milyen bíróság által kamunak mondott Tisza-adótervekre, hogy a polgárok időben meg tudjanak szabadulni a macskáiktól, kutyáiktól. Nem ért meg 14,75 milliárd forintot, hogy megválaszolják a kérdést: akarják-e Ukrajna uniós tagságát? Nem akarták. Erre 2 millió 168 ezer magyar mondott valamit, vagyis fejenként 6803 forintért konzultáltak.

Ha van egy ilyen bejáratott hungarikum, miért kell a hagyományos módszerekkel szavazni? Vagy ha már volt választás, miért ne lehetne azt korrigálni? Ne kifogásokat keressünk, használjuk a meglévő eszközeinket!

Előzzük meg a Brüsszelből Magyar Péternek küldött utasításokat, nemzetikonzultáljunk, amíg lehet.

Kitöltőinket arra kérjük, nyomtassák ki a konzultációs lapot, azon húzzák be az ikszet, de ne küldjék vissza, mert lehet, hogy már nem érne ide időben.

Egyúttal közölnénk is a végeredményeket: az íveket 6,8 millióan töltötték ki.

Az első kérdésre 99,5 százalékban azt a választ jelölték meg, hogy a 2022-es választás alapján kellene most is kiosztani a mandátumokat.

A második kérdésre 99,8 százalékban azt jelölték meg, hogy meg kell ismételni a választásokat, de csak a 65 évesnél idősebbek szavazhassanak.

A harmadik kérdésre 50-50 százalékban szavaztak, ugyanannyian támogatták, hogy aki a Fideszre szavazott, azt ne vigyék el a frontra, mint arra, hogy az oroszok oldalán harcoljon.

A negyedik kérdésre 95 százalék válaszolt úgy, hogy maradjon Orbán Viktor, 100 százalék ikszelte be mindkét választ.

Az ötödik kérdésre 99,1 százalék jelölte meg azt, hogy a magyar milliárdosok jótékonysága felemelően példamutató.

A hatodik kérdés nem volt megosztó, 98,7 százalék köszöni szépen, de nem kéri az EU-s pénzeket.

A hetedik kérdés nyomán egyöntetű választ kapott Magyar Péter: eszébe se jusson leváltani Kövér László államfőt.

Köszönjük, hogy Ön is elmondta a véleményét!