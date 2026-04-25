Trump igazságügyi reformja: szövetségi szinten visszahoznák a sortüzet, a villamosszéket és a gázkamrát

Francisco Goya: 1808. május 3.

A Trump-adminisztráció azt tervezi, hogy a szövetségi szintű kivégzések esetében visszahozzák a sortüzet, a villamosszéket és a gázkamrát - jelenti a Reuters. A bejelentett ok: nehézségekbe ütközik a jelenleg használt méreginjekciókba való mérgek beszerzése.

Ez abban az igazságügyminisztériumi dokumentumban szerepel, ami Trump korábbi ígéretének megfelelően a szövetségi szintű kivégzések visszaállítását készíti elő. A realitás egyébként az, hogy több év is eltelhet az első ilyen eseményig. (Amerikában tavaly például 25 embert végeztek ki, de tagállami szinten.)

Nem sokkal első elnöki ciklusának 2021-es vége előtt Trump 20 éves szünet után visszahozta a szövetségi kivégzések intézményét: elnöksége utolsó hónapjaiban 13 halálraítéltet végeztek ki méreginjekcióval. Az azt megelőző 50 év során összesen 3 embert öltek meg így.

Trump igazságügyi minisztériuma országszerte 40 vádlottra tervez halálbüntetést kérni, de még egyikük esetében sem kezdődött meg a per.