Túszejtőt fogtak Kelenföldön

Szombat délelőtt nagy erőkkel vonultak ki a hatóságok a XI. kerületbe, a Blikk információi szerint a rendőrök mellett a katasztrófavédelem egységei, valamint mesterlövészek is érkeztek az akció helyszínére.

A Bikás park közelében, egy Etele úti társasház 2. emeletén sajtóinformációk szerint egy férfi a lakásában kést szorított a barátnője nyakához.

A lap érdeklődésére a BRFK az alábbi tájékoztatást adta:

„2026. április 25-én 9 óra 47 perckor bejelentés érkezett, miszerint egy nőt nem engednek ki egy XI. kerületi lakásból. A BRFK járőrei, valamint a Bűnügyi Bevetési Osztály nyomozói és a Terrorelhárítási Központ bevetési egysége is a helyszínre ment. A nő a lakásból kijött, élettársát pedig a rendőrök elfogták. A férfi elszámoltatása folyamatban van. Az intézkedés során személyi sérülés nem történt.”