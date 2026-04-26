Az izraeli rendőrség elkobzott egy magyar zászlót, mert hasonlít a palesztinra

Ezt is megértük: a magyar zászló a szabadság szimbóluma lett. Egy észak-izraeli kormányellenes tüntetésen ugyanis egy férfi magyar zászlót lengetve vett részt múlt szombaton. Minden bizonnyal nem függetlenül Orbán Viktor rezsimjének bukásától.

Azonban felmerült egy kis probléma.

A zászlót egy rendőr elkobozta, mivel szerinte a magyar zászló nagyon hasonlít a palesztinra. A palesztin zászló ugyan nincs betiltva Izraelben, de tüntetéseken általában nem engedélyezik használatukat.

A különbség pedig elég egyértelmű, íme:

Palesztin zászló Forrás: Selcuk Acar/Anadolu via AFP

Magyar zászló Fotó: Bankó Gábor/444

A tüntetőnek oda kellett adni a zászlót a rendőrnek, és csak a tüntetés végén kapta vissza.

באמת, זה אין לתאר.

קצין משטרה החרים דגל של הונגריה שהניף מפגין בצומת כרכור בטענה שהוא דומה מדי לדגל פלסטין ו"עלול לעורר פרובוקציה".



מדווחת @adihashmonai https://t.co/vAoTeUtTd9 — Josh Breiner (@JoshBreiner) April 25, 2026

(Via Times of Israel)