Az izraeli rendőrség elkobzott egy magyar zászlót, mert hasonlít a palesztinra

külföld

Ezt is megértük: a magyar zászló a szabadság szimbóluma lett. Egy észak-izraeli kormányellenes tüntetésen ugyanis egy férfi magyar zászlót lengetve vett részt múlt szombaton. Minden bizonnyal nem függetlenül Orbán Viktor rezsimjének bukásától.

Azonban felmerült egy kis probléma.

A zászlót egy rendőr elkobozta, mivel szerinte a magyar zászló nagyon hasonlít a palesztinra. A palesztin zászló ugyan nincs betiltva Izraelben, de tüntetéseken általában nem engedélyezik használatukat.

A különbség pedig elég egyértelmű, íme:

Palesztin zászló
Forrás: Selcuk Acar/Anadolu via AFP
Magyar zászló
Fotó: Bankó Gábor/444

A tüntetőnek oda kellett adni a zászlót a rendőrnek, és csak a tüntetés végén kapta vissza.

(Via Times of Israel)

külföld tüntetés palesztin zászló Izrael magyar zászló