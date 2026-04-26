Az osztrák határig mentünk, hogy találkozzunk Magyar Péterrel, akiről közel ezer ember hitte azt, hogy ő az igazi

Az osztrák határ mellett fekvő, alig 600 lelkes Bucsu faluban, az Arany-patak partján tébláboltunk fotós kollégámmal, amikor délután fél öt körül elsuhant mellettünk egy SMS feliratú, narancssárga kisteherautó.

„Ő lesz az” – kiáltottuk egymásnak, és elkezdtünk sprintelni a Rákóczi Ferenc úton, egészen addig, amíg az aszfaltos burkolat kavicsosra nem váltott.

Korábban a falu egyetlen, csak a kedvünkért kinyitó vendéglátóhelyén azt az információt kaptuk, hogy Magyar Péter ennek a német cégnek az osztrák leányvállalatánál dolgozik szobafestőként.

Mármint nem a frissen megválasztott miniszterelnök, hanem az a férfi, akit a nevének köszönhetően indítottak el a választásokon a Vas 2-es körzetben, hogy független jelöltként szavazatokat vegyen el a Tiszától – és ez be is jött.

Magyar Péter után, akiről sokáig azt sem lehetett tudni, hogy néz ki, és hogy kicsoda, már a választások előtt vizsgálódni kezdett a rendőrség, az eredmény óta üldözi a sajtó, pár napja pedig civilek tüntetést szerveztek a háza elé.

Egy demokratikus választáson induló jelölt általában inkább keresi, és nem kerüli a nyilvánosságot. A bucsui Magyar Péter nem ilyen.

Amikor meglátta, hogy kérdésekkel és kamerával közelítünk a háza felé, bezárkózott, nem felelt. Annyira kerülte a kapcsolatfelvételt, hogy maga helyett még az ablakhoz is egy fiatal nőt küldött kémlelni. Miután a férfi élettársa/lánya kapucnis felsőt és az arcát teljesen elfedő maszkot is felvett ehhez a művelethez, úgy éreztük magunkat, mint egy rossz horrorfilmben.

POLITIKA tisza belpolitika választások a vasi magyar péter Strompová Viktória ágh péter Arany-patak fidesz hende csaba Bucsu falu gál sándor Rákóczi Ferenc út magyar péter a vasi fantomember Tisza Világ Répceszentgyörgy Vas 2-es körzet áprilisi választások Nemesládony Deák Gábor
A rejtőzködő Magyar Péter, aki valahogy mégis jelölt lett

Észak-Vas Magyar Péteréért tűvé tettem a választási irodától a már nem létező telefonkönyvön át csekélyke kapcsolati hálómig mindent, de hiába. 500 honfitársunknak viszont sikerült megtalálnia őt.

Valójában hithű fideszes a Vas megyében függetlenként induló Magyar Péter

Megtaláltuk a rejtőzködő jelöltet, aki egy évvel ezelőttig büszkén vállalta politikai nézeteit, most pedig bezsákolhat pár tiszás szavazatot azoktól, akik kevéssé vannak képben a választási rendszerrel.

Lefoglalta a rendőrség három, Vas 02-ben induló képviselőjelölt ajánlóíveit

A vasi, független Magyar Péter, a DK-s Deák Gábor, és a nyilvántartásba sem került NÉP-es Salis Julien Priscilla ajánlásait vizsgálja a hatóság.

„Nem én vagyok sajnos az a Magyar Péter, és nem, az a másik sem”

Képviselőjelölt lehet a Vasi Fantomember, aki ötszáz ajánlást kapott anélkül, hogy bárki tudna róla bármi biztosat. Több forrásunk is megnevezett egy Magyar Pétert, de ő állítja, nem róla van szó.

Kevés sikeres húzása volt a Fidesznek a kampányban, de a tipikus orosz trükk, a kamu Magyar Péter legalább bejött

A sárvári választókerületben a Fidesz listán kikapott a Tiszától, az egyéni mandátumot viszont megszerezte, miközben a „független” Magyar Péter több száz szavazatot vitt el. A külképviseleti szavazatok összeszámlálása után ezen múlhat az egyéni mandátum.

