Bánki Erik a Fidesz vereségéről: 16 év kormányzás közben kicsit elkényelmesedtünk

Bánki Erik szombaton bejelentette, hogy Orbán Viktor, Semjén Zsolt és további fideszes politikusok mellett ő sem veszi fel listás mandátumát. Emellett arról beszélt a Pécs Aktuálnak, hogy visszavonul a „frontpolitikától” is, ennek okait pedig egy Facebook-bejegyzésben közölte részletesen.

Bánki a Fidesz vereségéről is hosszabban írt, kritizálta azokat a fideszeseket, akik nyilvánosan kritizálták a pártot az eredmények után. Szerinte ezek az emberek „türelmetlenek voltak, nem tudták kezelni indulataikat, vagy csak olcsó népszerűségre vágytak”. Majd hozzátette, hogy ő azonban egyikükhöz sem tartozik.

A választás értékeléséhez, egyik kedvenc filmjéből, a Bor, mámor, Provence-ből idézett, miszerint „a vereségből többet tanul az ember, mint a győzelemből”. Szerinte most is ennek kell történnie, mivel „16 év kormányzás közben kicsit elkényelmesedtünk, kicsit természetessé vált számunkra, hogy minden választást megnyerünk. Így éppen a legfontosabb dolgok maradtak el: azok a belső viták és egyeztetések, amelyek előre viszik egy politikai közösség munkáját”.

„Ennek tudom be azt, hogy rossz kampánystratégia mentén, rossz üzenetekkel próbáltuk elérni az embereket, és meggyőzni a támogatóinkat arról, hogy ránk szavazzanak” – tette hozzá.

Bánki Erik, a Gazdasági Bizottság elnöke

Végül kitért a fiatalabb, 50 év alatti választók szerepére is, akiket szerinte sokkal könnyebb volt megvezetni azzal az ideológiával, hogy „minden rossz volt korábban, mindenki bűnös, aki részese volt annak a rendszernek, és majd ezután minden jó lesz. Nem racionális, pusztán ideológiai alapon”.

Bejegyzését azzal zárta, hogy a vereség után szerinte változásra van szükség a fideszes táboron belül is. Mivel ő már 36 éve van „a politika frontvonalában” úgy érzi, hogy 56 évesen eljött a váltás ideje. „Jöjjenek most azok, akik lehetőséget szerettek volna kapni már korábban is, akikben van bizonyítási vágy, bátorság és küzdeni akarás, és persze még elég fiatalok is ahhoz, hogy felépítsenek egy politikusi karriert.”

