Brüsszelbe utazik Magyar Péter, hogy az uniós források hazahozataláról tárgyaljon az Európai Bizottság elnökével

külföld

„Szerdán Brüsszelbe utazom és informális egyeztetést folytatok az Európai Bizottság elnökével az uniós források hazahozataláról” – írta Magyar Péter a Facebookon. „Nincs elvesztegetni való időnk” – tette hozzá.

Magyar Péter a választások után két nappal, április 14-én már egyeztetett telefonon Ursula von der Leyennel az EU-s források feloldásáról. Akkor azt írta, hogy „egyetértettünk abban, hogy a magyar embereknek járó, de az Orbán-kormány korrupciója miatt befagyasztott sok ezer milliárd forintos uniós források felszabadítása a legfontosabb prioritás.”

Magyar előtt az Orbán-kormánynak már évek óta meglehetősen feszült volt a viszonya az Európai Unióval, a problémák pedig 2022 végére csúcsosodtak ki és öltöttek különösen érezhető formát. A magyarországi korrupciós kockázatok, a közbeszerzési rendszer problémái, az igazságszolgáltatás megkérdőjelezhető függetlensége és jogállamisági problémák miatt az EU befagyasztotta a hazánknak járó uniós forrásokat. Ezek a pénzek pedig rettentően hiányoznak a magyar gazdaságból, nagyon jól mutatja szerepüket az, hogy az uniós pénzek önmagában 1-1,5 százalékos gazdasági növekedést jelentenek. Az EU-s pénzek hiányáról és Orbán Viktor további bűneiről a magyar gazdaság ellen, itt írtunk bővebben.

külföld orbán-kormány gazdasági növekedés korrupció Európai Bizottság magyar péter jogállamisági problémák magyar gazdaság uniós források brüsszel ursula von der leyen
Kapcsolódó cikkek

Orbán 5+1 bűne a magyar gazdaság ellen

Orbán azt mondja, mások által okozott válságokat kell folyamatosan elhárítaniuk. Pedig nagyon sok problémát ők maguk okoztak.

Székely Sarolta
gazdaság

Magyar Péter az EU-s források feloldásáról egyeztetett telefonon Ursula von der Leyennel

„Egyetértettünk abban, hogy a magyar embereknek járó, de az Orbán-kormány korrupciója miatt befagyasztott sok ezer milliárd forintos uniós források felszabadítása a legfontosabb prioritás” – írja a Tisza Párt elnöke.

Herczeg Márk
eu

„A pénzügyi védőpajzs fedősztori volt, valójában valami másról tárgyalhattak Trumppal”

Tele lehet szórni az országot jól megtámogatott külföldi vállalatokkal, de ez korántsem garantál robusztus GDP-bővülést, mondja Palócz Éva a Kopint-Tárki vezérigazgatója. A gazdaságkutató szerint egy olyan, államilag irányított, iparszerű korrupció van Magyarországon, ami már nem is korrupció, hanem az állam működési berendezkedése.

Székely Sarolta, Haász János
gazdaság