Hadházy: Orbán mentelmi jogának kiadását sem kell megvárni, pár nappal előbb lehet előzetesbe tenni

„Csak most olvasom, hogy Orbán nem ül be a parlamentbe. Nagyszerű, így valódi rendszerváltás esetén még a mentelmi joga kiadását sem kell megvárni, pár nappal előbb lehet előzetesbe tenni” – írja Facebook-oldalán Hadházy Ákos, parlamentből távozó független képviselő.

A májustól állatorvosi szakmájához visszatérő képviselő szerint a leköszönő miniszterelnök esetében „minden feltétele fennáll az előzetes letartóztatásnak: súlyos bűncselekmények alapos gyanúja; szökés veszélye; bizonyítékok eltüntetésének, tanúk befolyásolásának (zsarolás, lefizetés) veszélye”.

Orbán Viktor szombaton jelentette be, hogy nem ül be a parlamentbe a mandátumát visszaadta és a pártja újjászervezésére fog koncentrálni. A bukott miniszterelnök ettől még a párt elnökeként folytatná. A Fidesz frakciójának tagjait hétfőn választják ki, de az biztos, hogy Gulyás Gergely vezeti majd a képviselőcsoportot.

A bejelentésre Magyar Péter leendő miniszterelnök azzal reagált, hogy Orbán „továbbra sem képes felelősséget vállalni”. „Orbán Viktor lett a Fidesz Gyurcsány Ference. Maffiafőnökkel nincs demokratikus ellenzék.”