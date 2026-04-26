Képeken és videón a lövöldözés a Fehér Ház tudósítói vacsoráján

Donald és Melania Trumpot szombat este evakuálták a Fehér Ház tudósítói vacsorájáról, miután az eseményt hangos lövések szakították meg – írja a Guardian. Az amerikai elnök és a first lady nem sérültek meg, a gyanúsítottat őrizetbe vették két rendbeli súlyos fegyveres bűncselekménnyel és testi sértéssel vádolják.

A történtekről videók is készültek, itt látható az elnök a lövések pillanatában, majd ahogyan kimenekítik a vacsoráról:

President Trump and Vice President JD Vance were rushed off the stage after shots were fired at the White House Correspondents’ Dinner.#news pic.twitter.com/YQuG8gzTMf — MS NOW (@MSNOWNews) April 26, 2026

A vendégek épp csak elkezdték a vacsorát, amikor a zűrzavar kitört. Az újságírók az asztalok alá bújtak, miközben a hatóságok kimenekítették az elnököt és kabinetjének tagjait a teremből.

⛔️Moments after gunshots fired inside Washington Hilton as the White House correspondents’ dinner with 2600 guests gets underway‼️ pic.twitter.com/rDySBjfWQG — Dr.Sam Youssef Ph.D.,Ph.D.,DPT. (@drhossamsamy65) April 26, 2026

Fotó: ANDREW HARNIK/Getty Images via AFP

Trump a történtekről egy biztonsági kamera felvételét is közzétette a Truth Social felületén, amin a lövöldözés pillanatai láthatóak. Feltételezhetően itt érte találat azt az ügynököt, akinek a golyóálló mellénye felfogta a golyót, és akit Trump később külön megemlített az eseményről szóló sajtótájékoztatóján.

A gyanúsítottat őrizetbe vették, és egy helyi kórházban vizsgálják. Az Associated Press tudósítása szerint – két rendvédelmi tisztviselőre hivatkozva – a férfit Cole Tomas Allennek hívják, 31 éves és a kaliforniai Torrance-ből származik.

Scenes after shots were fired at the White House Correspondents' Dinner.



📸 Reuters pic.twitter.com/q1N1ELUQLd — Crescent Desk (@TheCrescentDesk) April 26, 2026

A lövöldözés után kisebb káosz alakult ki az épületben, majd a vendégeket kimenekítették a helyszínről.

U.S. Secretary of Defense Pete Hegseth and his wife Jennifer Rauchet returns to the annual White House Correspondents’ Association dinner after a reported shooting incident in Washington, D.C., U.S., April 25, 2026 REUTERS/Jonathan Ernst pic.twitter.com/1rFlGpeq53 — Idrees Ali (@idreesali114) April 26, 2026

A Fehér Ház szombat esti sajtótájékoztatóján Trump méltatta a Titkosszolgálat munkáját, majd ismét felvetette egy Fehér Ház-i bálterem megépítésének szükségességét. „Ezért van szükségünk mindarra, amit a Fehér Házban tervezünk. Az a terem nagyobb és sokkal biztonságosabb.”