Képeken és videón a lövöldözés a Fehér Ház tudósítói vacsoráján

Donald és Melania Trumpot szombat este evakuálták a Fehér Ház tudósítói vacsorájáról, miután az eseményt hangos lövések szakították meg – írja a Guardian. Az amerikai elnök és a first lady nem sérültek meg, a gyanúsítottat őrizetbe vették két rendbeli súlyos fegyveres bűncselekménnyel és testi sértéssel vádolják.

A történtekről videók is készültek, itt látható az elnök a lövések pillanatában, majd ahogyan kimenekítik a vacsoráról:

A vendégek épp csak elkezdték a vacsorát, amikor a zűrzavar kitört. Az újságírók az asztalok alá bújtak, miközben a hatóságok kimenekítették az elnököt és kabinetjének tagjait a teremből.

Fotó: ANDREW HARNIK/Getty Images via AFP
Fotó: ANDREW HARNIK/Getty Images via AFP

Trump a történtekről egy biztonsági kamera felvételét is közzétette a Truth Social felületén, amin a lövöldözés pillanatai láthatóak. Feltételezhetően itt érte találat azt az ügynököt, akinek a golyóálló mellénye felfogta a golyót, és akit Trump később külön megemlített az eseményről szóló sajtótájékoztatóján.

A gyanúsítottat őrizetbe vették, és egy helyi kórházban vizsgálják. Az Associated Press tudósítása szerint – két rendvédelmi tisztviselőre hivatkozva – a férfit Cole Tomas Allennek hívják, 31 éves és a kaliforniai Torrance-ből származik.

A lövöldözés után kisebb káosz alakult ki az épületben, majd a vendégeket kimenekítették a helyszínről.

A Fehér Ház szombat esti sajtótájékoztatóján Trump méltatta a Titkosszolgálat munkáját, majd ismét felvetette egy Fehér Ház-i bálterem megépítésének szükségességét. „Ezért van szükségünk mindarra, amit a Fehér Házban tervezünk. Az a terem nagyobb és sokkal biztonságosabb.”

