Ki kellett menekíteni Trumpot, miután egy támadó lövést adott le a Fehér Ház tudósítói vacsoráján

Donald és Melania Trumpot szombat este evakuálták a Fehér Ház tudósítói vacsorájáról, miután az eseményt hangos lövések szakították meg – írja a Guardian. Az amerikai elnök és a first lady nem sérültek meg, a gyanúsítottat két rendbeli súlyos fegyveres bűncselekménnyel és testi sértéssel vádolják.

Az FBI közlése szerint a gyanúsítottat azután vették őrizetbe, hogy a washingtoni Hilton szálloda báltermében tartott, a Fehér Ház sajtótestületének tiszteletére rendezett vacsorát hirtelen zűrzavar és káosz szakította félbe. A vendégek épp csak elkezdték a vacsorát, amikor a zűrzavar kitört. Az újságírók az asztalok alá bújtak, miközben a hatóságok kimenekítették az elnököt és kabinetjének tagjait a teremből. A teremben feszült volt a hangulat, miközben az újságírók arra vártak, hogy kiderüljön, mi történt és mit kell tenniük. A szálloda körül közben helikopterek köröztek.

Muriel Bowser, Washington DC polgármestere egy szombat esti sajtótájékoztatón elmondta, hogy egy magányos fegyveres a szálloda előcsarnokában rontott rá a Titkosszolgálat tagjaira. Elmondása szerint nincs ok feltételezni, hogy bárki más is részt vett volna az incidensben. A gyanúsított őrizetben van, és egy helyi kórházban „vizsgálják”. Az Associated Press tudósítása szerint – két rendvédelmi tisztviselőre hivatkozva – a férfit Cole Tomas Allennek hívják, 31 éves és a kaliforniai Torrance-ből származik. Trump egy képet is közzétett a feltételezett gyanúsítottról az elfogása után a Truth Social felületén.

Jeffrey Carroll, DC rendőrfőnöke elmondta, hogy a nyomozók szerint a gyanúsított valóban leadott egy lövést, és egy sörétes puskával, egy kézifegyverrel, valamint több késsel volt felfegyverkezve. Hozzátette, hogy a gyanúsított feltehetően a szálloda vendége volt. Jeanine Pirro, a Columbia körzet szövetségi ügyésze közölte, hogy a vádlottat két rendbeli súlyos fegyveres bűncselekménnyel és testi sértéssel vádolják, és hétfőn áll bíróság elé.

A Fehér Ház szombat esti sajtótájékoztatóján Trump méltatta a Titkosszolgálat munkáját, és elmondta, hogy egy ügynököt golyó talált el, amit a golyóálló mellénye felfogott. „Ez teljesen váratlan volt, de a Titkosszolgálat és a rendvédelmi szervek hihetetlenül jól reagáltak. Ez egy olyan esemény volt, amit a szólásszabadságnak szenteltek, és aminek célja az volt, hogy mindkét párt tagjait összehozza a sajtó képviselőivel” – mondta.

„Bizonyos értelemben ez sikerült is, mert mindenki összefogott. Egy teljesen egységes termet láttam”.

Hozzátette, hogy a Washington Hilton „nem különösebben biztonságos épület”, és ismét felvetette egy Fehér Ház-i bálterem megépítésének szükségességét. „Ezért van szükségünk mindarra, amit a Fehér Házban tervezünk. Az a terem nagyobb és sokkal biztonságosabb.” Arra a kérdésre, hogy aggódik-e az élete elleni fenyegetések miatt – miután 2024-ben kampánya során ő maga is túlélt egy merényletkísérletet –, Trump így válaszolt: „Ez egy veszélyes szakma.” Az elnök reakcióját a lövésekre, majd a kimenekítését ide kattintva lehet megnézni.

Weijia Jang, a vacsora szervezőbizottságának elnöke korábban a helyszínen közölte, hogy az elnök a következő 30 napban szeretné újra megrendezni az eseményt.

„Hála Istennek, mindenki biztonságban van, és köszönöm, hogy ma este együtt voltunk” – mondta. „Meg fogjuk ezt ismételni.”

A tudósítói vacsora hagyománya 1921-ben kezdődött, az elnöki részvétel pedig 1924-ben, amikor Calvin Coolidge megjelent. Trump idén először fogadta el a meghívást, miután tavaly és első elnöki ciklusa alatt nem vett részt az eseményen. Az idei vacsorát ugyanabban a szállodában tartották, ahol 1981-ben Ronald Reagant meglőtte és súlyosan megsebesítette egy merénylő.