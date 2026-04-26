Kósa Lajos sem ül be a parlamentbe

„A Fidesz alelnökeként, érezve a választási kudarc miatti általános felelősséget, a mandátumomat, amit a Fidesz országos listájáról szereztem, nem veszem át, és nem indulok a Fidesz tisztújító kongresszusán semmilyen jelöltként”

– írta posztjában Kósa Lajos, aki a Fidesz-KDNP listájának hetedik helyén állt. „Csodálatos volt a szavazóimért, a debreceniekért dolgozni, ezt a munkát soha nem adom fel.”

„A választáson a polgárok többsége a változásra szavazott. Köszönöm a bennünket támogató 2 millió 400 ezer polgár bizalmát! Ezúttal nem voltunk elegen a folytatáshoz” – értékelte a választást Debrecen egykori polgármestere. „1994, 2002 és 2006 után ez a negyedik országgyűlési választási vereség, amit a Fidesszel megélek, mindegyikből felálltunk, ez a demokrácia. Néha győzünk, néha tapasztalatot szerzünk. Hajrá, Magyarország! Hajrá, Debrecen!” – írta Kósa, aki a 2022-es választáson még nem csak listán, de a Hajdú-Bihar 1-es számú, debreceni székhelyű választókerületben is indult, és szerzett mandátumot.

Kósa neve a választási kampányhoz közeledve a Bászna-botrány kapcsán került elő újra meg újra. A képviselő rokonsága bukkant fel amögött a Bászna Gabona Zrt. mögött, amiről januárban derült ki, hogy több mint 10 milliárddal tartozik, főleg termelőknek. A károsultaknak eddig hatmilliárd forint kártalanítást fizetett ki az állam.

A Kósával együtt Ferrarizó-vitorlázó Szilágyi Gábor becsődölt cége sok szálon kötődik Kósa Lajoshoz: kezdetben tulajdonos volt benne Kósa Karolina Éva, a fideszes politikus testvére, de egy időben egy cégen keresztül tulajdonos volt benne Kósa édesanyja is (aki korábban egy sertéstelep tulajdonosaként, valamint a „csengeri örökösnő”, Marika állítólagos megajándékozottjaként is szerepelt a hírekben). A társaság jogi ügyeit pedig annak a Fiák Istvánnak az ügyvédi társulása intézte, aki Kósa ügyvédjeként dolgozott.

Nem Kósa az egyetlen aki úgy döntött, hogy nem ül be a Parlamentbe. Orbán Viktor mellett Semjén Zsoltról, Latorcai Jánosról, Bánki Erikről és Soltész Miklósról is lehet már tudni, hogy nem veszi fel listás mandátumát. A Fidesz-KDNP 52 parlamenti helyet szerzett, ebből a tíz egyéni választókerületi győztesnek fix helye van az Országgyűlésben. A többi 42 hely elvileg az országos listájuk első 42 helyén álló politikust illeti meg, ők azonban dönthetnek úgy, hogy nem veszik fel a mandátumukat, ebben az esetben a lista további szereplői kerülhetnek be a helyükre.