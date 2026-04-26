Kósa Lajos sem ül be a parlamentbe

„A Fidesz alelnökeként, érezve a választási kudarc miatti általános felelősséget, a mandátumomat, amit a Fidesz országos listájáról szereztem, nem veszem át, és nem indulok a Fidesz tisztújító kongresszusán semmilyen jelöltként”

írta posztjában Kósa Lajos, aki a Fidesz-KDNP listájának hetedik helyén állt. „Csodálatos volt a szavazóimért, a debreceniekért dolgozni, ezt a munkát soha nem adom fel.”

Fotó: Németh Dániel/444

„A választáson a polgárok többsége a változásra szavazott. Köszönöm a bennünket támogató 2 millió 400 ezer polgár bizalmát! Ezúttal nem voltunk elegen a folytatáshoz” – értékelte a választást Debrecen egykori polgármestere. „1994, 2002 és 2006 után ez a negyedik országgyűlési választási vereség, amit a Fidesszel megélek, mindegyikből felálltunk, ez a demokrácia. Néha győzünk, néha tapasztalatot szerzünk. Hajrá, Magyarország! Hajrá, Debrecen!” – írta Kósa, aki a 2022-es választáson még nem csak listán, de a Hajdú-Bihar 1-es számú, debreceni székhelyű választókerületben is indult, és szerzett mandátumot.

Kósa neve a választási kampányhoz közeledve a Bászna-botrány kapcsán került elő újra meg újra. A képviselő rokonsága bukkant fel amögött a Bászna Gabona Zrt. mögött, amiről januárban derült ki, hogy több mint 10 milliárddal tartozik, főleg termelőknek. A károsultaknak eddig hatmilliárd forint kártalanítást fizetett ki az állam.

A Kósával együtt Ferrarizó-vitorlázó Szilágyi Gábor becsődölt cége sok szálon kötődik Kósa Lajoshoz: kezdetben tulajdonos volt benne Kósa Karolina Éva, a fideszes politikus testvére, de egy időben egy cégen keresztül tulajdonos volt benne Kósa édesanyja is (aki korábban egy sertéstelep tulajdonosaként, valamint a „csengeri örökösnő”, Marika állítólagos megajándékozottjaként is szerepelt a hírekben). A társaság jogi ügyeit pedig annak a Fiák Istvánnak az ügyvédi társulása intézte, aki Kósa ügyvédjeként dolgozott.

Nem Kósa az egyetlen aki úgy döntött, hogy nem ül be a Parlamentbe. Orbán Viktor mellett Semjén Zsoltról, Latorcai Jánosról, Bánki Erikről és Soltész Miklósról is lehet már tudni, hogy nem veszi fel listás mandátumát. A Fidesz-KDNP 52 parlamenti helyet szerzett, ebből a tíz egyéni választókerületi győztesnek fix helye van az Országgyűlésben. A többi 42 hely elvileg az országos listájuk első 42 helyén álló politikust illeti meg, ők azonban dönthetnek úgy, hogy nem veszik fel a mandátumukat, ebben az esetben a lista további szereplői kerülhetnek be a helyükre.

Kapcsolódó cikkek

Előkerült egy újabb dokumentum, ami szerint Kósa Lajos anyja több milliárdos ajándékot kapott volna a csengeri örökösnőtől

A Partizánnak először sikerült megszólaltatnia Pólus Máriát, aki elhitette a Fidesz alelnökével, hogy 4,355 milliárd eurós örökség vár rá.

Czinkóczi Sándor
bűnügy

A MOSZ úgy tudja, hogy a bedőlt Bászna Gabona több mint 10 milliárddal tartozik, főleg termelőknek

Egyben arra kérik a döntéshozókat, hogy a 2022-es, ehhez hasonló sémára épülő Keleti Agrár Kft.-ügy érintettjeit is kártalanítsák.

Szily László
gazdaság

A fideszes Bánki Erik sem ül be a parlamentbe

Távozásával a Parlament az egyik legnagyobb földbirtokosát veszíti el.

Jelinek Anna
belföld

Semjén, Latorcai és Soltész sem lesznek képviselők

Lépnek a KDNP nagyvadjai.

Szily László
POLITIKA

Orbán Viktor visszaadta mandátumát, nem ül be a Parlamentbe

Azt mondta, rá most nem ott van szükség.

Diószegi-Horváth Nóra, Szily László
POLITIKA

Jó időben vásárolt sertéstelepet Kósa Lajos nyugdíjas édesanyja, egyből nyert is 123 milliót telepfejlesztésre

Néha egy kis szerencse is elkél az üzleti életben, na.

Király András
POLITIKA