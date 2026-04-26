Miniszterelnökké választása előtt Olaszországba utazik Magyar Péter

Magyar Péter részt vesz a Riviera Nemzetközi Filmfesztiválon a Genovához közeli Sestri Levantéban, ahol bemutatják a Tavaszi szél című dokumentumfilmet, írta a pártelnök a Facebook-oldalán.

A film a Tisza Párt felemelkedéséről szól, rekordnézettséget hozott a mozikban, és két nap alatt 3,3 millióan nézték meg a Youtube-on.

