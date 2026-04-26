Szerb közlekedési miniszter a Budapest-Belgrád vonalról: Az utasforgalom megindítása kizárólag a magyar félen múlik

Szerbia készen áll megindítani az utasforgalmat a Belgrád-Budapest vasútvonalon, amelynek megnyitása kizárólag a magyar félen múlik – mondta Aleksandra Sofronijević az építésügyi, a közlekedési és infrastrukturális tárca vezetője a Szabad Magyar Szó szerint. A teherforgalomról azt mondta, február 24-e óta zajlik, az utasforgalmat viszont egy technikai probléma akadályozza.

„A magyar fél, mindenekelőtt a MÁV ellenőrzi az úgynevezett ETCS-rendszert, ugyanis megjelent egy hiba, amely befolyással bír a 160 kilométeres óránkénti sebességgel közlekedő szerelvények esetében” – mondta a miniszter.

Teherszállító a Budapest-Belgrád vonalon Fotó: DAVID BALOG/Xinhua via AFP

A leköszönő Lázár János vezette Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) március végén jelezte, hogy az utasforgalom elindításának nincs politikai céldátuma, nem a választásoktól fog függeni. „A személyforgalom indulása kizárólag a sikeres ETCS üzembehelyezés és a független TÜV-vizsgálat függvénye” – írták.

A márciusi közlemény idejére az ETCS szoftver első tesztelési köre már lezárult, a hibák kijavítását a kínai vállalkozó április 7-ig vállalta, de ezek szerint újabb hibák merülhettek fel. A rendszer akkor kap engedélyt, ha a vonatok meg tudnak tenni megszakítás nélkül 20 ezer kilométert hibamentesen, akkor a rendszer megkaphatja az engedélyét. Az ÉKM márciusi közleménye szerint a korábbi hasonló tesztek negyed évet vettek igénybe, de a jelen helyzetben megpróbálják gyorsítani a folyamatot.

A Budapest–Belgrád vasútvonal kiépítése minden idők legnagyobb vasútfejlesztése Magyarországon, titkosított kínai gigahitelből, kínai kivitelezőkkel, Orbán Győző és Mészáros Lőrinc segítségével. A beruházás minőségével kapcsolatban több aggály is felmerült, de a titkosított szerződések miatt a kormány nem volt hajlandó érdemben reagálni a megkeresésekre – legutóbb már úgy tűnt, mintha hajlandók lennének adatokat kiadni a 444-nek, de kiderült, hogy a kommunikációs osztályon csak trollkodtak lapunkkal.