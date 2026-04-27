1000 milliárd forintnyi vagyon pihent 29 NER-közeli cég bankszámláján

2024 végén a száz legnagyobb pénzeszközállománnyal rendelkező hazai vállalat közül 29 volt egyértelműen köthető NER-es milliárdosokhoz, ezek pénztárában és bankszámláin pedig összesen több mint 1000 milliárd forintnyi azonnal mozdítható vagyon pihent - írja a G7.

A gyűjtésük első helyezettje a V-Híd 115 milliárd forintnyi pénzeszközzel, de a top10-be befért még például a Mészáros és Mészáros Zrt. is a maga 32,1 milliárdjával.

Mindez sok más kérdés mellett azért is érdekes, mert március végén, tehát még az országgyűlési választás előtt derült ki, hogy 3,39 milliárd forintot utaltak át a V-Híd Csoport vagyontárgyait kezelő V-Híd Vagyonkezelő Kft. számlájáról Mészáros Lőrinc magánszámlájára. A több mint 33 milliárdos vagyont, a vasútépítő cég ingatlanait, drága gépeit felügyelő Kft. számláján a tranzakció után 53 millió forint maradt, azaz a korábbi összeg alig több mint másfél százaléka.

Április 20-án pedig egy másik Mészáros-érdekeltségnél, az Envirotis Holding Zrt.-nél is kisöpörték a padlást: mintegy 4,4 milliárd forintot vontak ki, és mivel ez gyakorlatilag a cégcsoport szinte teljes likvid vagyona, nagyjából annyi pénz maradhatott a cégben, ami 2-3 havi bér kifizetését fedezi.

A Mészáros-csoport a hírre egy közleményben reagált, amiben azt írták, hogy „az Envirotis Holding Zrt.-nél éves osztalékkifizetés történt, amely minden tekintetben megfelel a hatályos jogszabályi előírásoknak és a vonatkozó vállalatirányítási szabályoknak”.

Az olyan kifizetések, mint amit az Envirotis levezényelt, önmagukban alapvetően teljesen jogszerűek, a cégek egyszerűen osztalékot fizetnek tulajdonosuknak az adott év és a korábbi évek felhalmozott profitjából, írja a G7. Az viszont már más kérdés, hogy honnan, milyen tevékenységből származik a nyereség, esetleg felmerül-e korrupció gyanúja.

Magyar Péter korábban is hangsúlyosan kampányolt azzal, hogy a korrupciógyanús ügyeket az új kormány kivizsgálja, Ruff Bálint, a Miniszterelnökség leendő vezetője pedig a múlt héten már arról beszélt, hogy az ügynökakták megnyitása után a második legfontosabb feladata, hogy „a lehető leghamarabb fel kell állítani a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -védelmi Hivatalt”.

Technikailag fontos, hogy a cégeknek jogszabály szerint május 31-ig kell leadniuk a beszámolóikat, vagyis még ezelőtt a dátum előtt meg kell tartaniuk a nyereség felhasználásáról döntő közgyűléseiket.