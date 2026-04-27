A Fidesz debreceni influenszere hiába próbálja hülyének tettetni magát, így is milliókat bukhat személyiségi jogok megsértéséért

Elítélte a Debreceni Törvényszék a Ricsi Pop nevű helyi fideszes influenszert személyiségi jogok megsértése miatt, miután a Tisza Világ applikációból kiszivárgott adatbázisból hívogatott debrecenieket a telefonszámaikon, és a videóiban felhasználta az engedély nélkül készített hangfelvételeket – írja a Debreciner.

„Erdélyből Debrecenbe. 2004-es határon túli magyarok elleni népszavazást nem felejtve, 2010-re emlékezve keresztényként és magyarként” – így határozza meg magát nyilvános Facebook-oldalán Ricsi Pop, aki szerepe szerint végigtolta a Fidesz-kampányt. Az utolsó posztja április 9-ei, ebben azért okolja a tiszásokat, hogy Zuckerberg letekerte az oldalát.

„Most nevetnek, vasárnap pedig majd felkenődnek a falra”

– ígérte. A választás eredménye óta nem jelentkezett.

Ricsi Pop, Orbán Viktor és Kósa Lajos Fotó: Ricsi Pop/Facebook

Ricsi Pop azonban a Debreceni Törvényszéken így is kénytelen volt megjelenni alperesként, mert személyiségi jogok megsértése miatt hárman is beperelték azok közül, akiket tiszásként outolt a videójában, miután a Tisza szimpatizánsi adatbázisából megszerezte a számukat, és kitette a videóiba azt, ahogy felhívja őket.

A perről a felperesek ügyvédje, Zeke László számolt be egy posztban, szórakoztató részleteket is megosztva Ricsi Pop védekezéséből. Ricsi Pop ugyanis azzal próbált védekezni, hogy nem is bizonyított, hogy a felvételeken tényleg azoknak a hangja hallható, akiket felhívott.

„Tehát: a fideszes propagandista most azt állította a megrökönyödött bíróság előtt, hogy ő ugyan a felpereseket hívta fel saját telefonszámukon, de mi, a perben nem bizonyítottuk, hogy saját telefonjaikat a felperesek vették fel, és ők nyilatkoztak saját nevükben és hangjukon. (Hanem esetleg telefonbetyár, aki boszorkányos ügyességgel utánozta a felperes hangját.)”

– írta posztjában az ügyvéd.

Ricsi Pop ezenkívül azt állította, hogy mivel az egyik felperes adata kiszivárgott a Tisza Világ applikációból, ezzel már „közügyek alakítójává” vált, így nem védi már őt a hangfelvételhez fűződő személyiségi jog.

„Tehát mindenki, akinek bűnözők érzékeny személyes adatait nyilvánosságra hozták, azok »közügyek alakítójává váltak«, ilyen minőségükben pedig tűrési kötelezettségük van, el kell viselniük, ha hangfelvételükhöz fűződő jogukat megsértik…”

– írja erről az érvelésről Zeke László.

A fideszes influenszer egy ismeretlen nő Facebook-oldalát is bemutatta a tárgyaláson, hogy ezzel bizonyítsa, hogy az egyik felperes közszereplővé vált.

„Az alperes ezt a bizonyítási indítványát annak ellenére is fenntartotta, hogy a hivatkozott Facebook profil tulajdonosának sem a neve, sem a születési helye, ideje, sem a lakcíme, sőt a profilképen látható kinézete sem egyezett a felperes nevével, születési adataival, lakcímével és még a kinézetével sem, de ő váltig állította, hogy az ismeretlen nő megegyezik az egyik felperessel. (Több, mint harminc éve vagyok ügyvéd, de ilyet még nem láttam!)”

– írta posztjában az ügyvéd.

Ricsi Popnak a nem jogerős ítélet szerint a korábbi propagandavideójával megegyező módon videóban kell bocsánatot kérnie áldozataitól, és neki kell állnia a perköltségeket. Ha a még folyamatban lévő pert is elbukja, ez több, mint 3 millió forintra fog rúgni, ezért az ügyvéd azt javasolja neki, hogy engedje el ezt a történetet.