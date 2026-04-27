A Mészáros-féle MBH Bank vezérigazgatója szerint tisztán üzleti alapon működnek és a piacból élnek

„Magyarország második és a közép-kelet-európai régió egyik meghatározó bankjának vezetőjeként, amely tisztán üzleti alapon, a piacból él és tőzsdén jegyzett vállalat (amit korrekt módon még legnagyobb versenytársunk elnöke is elismert a minap), nem is értem, hogy miért kellene egy politikai változásnak megváltoztatnia a helyzetünket” – mondta a Portfoliónak Barna Zsolt, a Mészáros Lőrinchez köthető MBH Bank elnök-vezérigazgatója.

A választások utáni piaci reakciókat kifejezetten kedvezőnek látja, szerinte „a piac pozitívan fogadja az új kormányt, és inkább lehetőséget lát a változásban, mint kockázatot”. Ugyanakkor figyelmeztetett arra is, hogy ez a bizalom feltételes, és azon múlik, mennyire marad fegyelmezett az új gazdaságpolitika.

„Ha az új gazdaságpolitika fegyelmezett marad, és nem próbál rövid távú, látványosnak szánt intézkedésekkel kockáztatni a közpénzügyek terén, akkor ez a bizalom tartóssá válhat”

– mondta, hangsúlyozva, hogy ez a „bizalmi tőke” kulcsfontosságú lehet a növekedés beindításában. Gazdaságpolitikailag a stabilitást és a kiszámíthatóságot nevezte a legfontosabbnak. „Egy felelős gazdaságpolitika nem indulhat jelentős költekezéssel”, mert az gyorsan alááshatja a befektetői bizalmat – mondta, hozzátéve: hosszabb távon „a bankrendszer nem költségvetési finanszírozási eszköz, hanem a gazdasági növekedés motorja kell, hogy legyen”.

Barna azt mondta, az állami kapcsolatok terén nem számít változásra.

„A jövőben is megbízható partnerei kívánunk lenni az aktuális kormányzatnak (…) A célunk az, hogy minden előremutató gazdaságpolitikai stratégia megvalósítását támogassuk, ennek érdekében időben felvesszük a kapcsolatot az illetékes állami szereplőkkel”.

A legnagyobb kockázatokat a gazdaságpolitikai fegyelem hiányában látja, szerinte a legnagyobb kockázat, ha a gazdaságpolitika nem kellően fegyelmezett, miközben a költségvetési helyzet és az árfolyam-érzékenység is sérülékennyé teszi a gazdaságot. „A jó hír ugyanakkor az, hogy nem válsághelyzetben vagyunk: a hazai vállalatok erősek, a bankrendszer stabil, van idő és tér a fokozatos korrekcióra” – mondta.

A kilátások szempontjából kulcsfontosságúnak nevezte az EU-s források beáramlását ahhoz, hogy a gazdaság kilépjen a „beruházási recesszióból”. Mint mondta: „Mikor megkezdődik az uniós támogatások lehívása, az a hazai vállalati finanszírozás erősödését is magával hozhatja, így már idén a hitelkereslet élénkülésére számítunk, a hitelekből pedig beruházás, a beruházásból pedig újrainduló gazdasági növekedés származhat.”