Borízű LIVE #267: Lusztrálgatás a rehabilin [rövid verzió]

Az előfizetők (de csak a Belső kör és Közösség csomagok tulajdonosai!) már szombat hajnalban hozzájutnak legfrissebb epizódunk teljes verziójához. A hétfőn publikált, ingyen meghallgatható verzió tíz perccel rövidebb. Itt írtunk arról, hogy tudod meghallgatni a teljes adást.
Idestova sokadik élő Borízű-fölvételre került sor, ám írd és mond mindössze az első olyanra, amely posztorbáninak mondható körülmények között rögzült.
Az eufóriázós hangulat tehát eleve, abóvótól fogva garantált volt a 6szín szerkesztőségközeli színháztermében, az ismételten szépszámú közönség ezúttal is egyre-másra dőlt a röhögéstől.
Ezúttal olyan sok közönségkérdés érkezett, hogy kizárólag azokra válaszoltunk. Mindjárt jön a hang meg a videó, de előbb még néhány fotó:
A dolgok menete:
00:00 Pezsgőbontás
00:48 Hallgatói kérdés: mikor tűnik el Magyar Péter a közéletből?
03:39 Hallgatói kérdés: hogy lesz ez jó Orbán Viktornak? A kínai néni értékel. Nálunk nem lesz három órás live.
09:41 Hallgatói kérdés: féltetek, hogy soha nem lesz vége?
11:33 Hallgatói kérdés: mikor fogtátok fel, hogy vége?
19:27 Hallgatói kérdés: lusztráció?
21:35 Hallgatói kérdés: előrehozott választás?
25:09 Hallgatói kérdés: hány embert kell lecsukni? Ki vezeti 2027-ben a Forbes gazdaglistáját?
28:01 Hallgatói kérdés: mégsem Argentína?
30:22 Hallgatói kérdés: melyik Fideszest rehabilitálják?
31:00 Hallgatói kérdés: milyen érzés királyt csinálni?
31:18 Hallgatói kérdés: közmédiában dolgoznátok?
39:08 Hallgatói kérdés: ki legyen a paprikaispán?
41:25 Hallgatói kérdés: könnyítenek végre az autós társadalom elviselhetetlen terhein? A B125-mozgalom.
45:37 Hallgatói kérdés: hangulat a XIII. kerületben?