Brüsszelben jóváhagyták a Hankook rácalmási gyárának 28 milliárdos állami támogatását

Az Európai Bizottság az uniós állami támogatási szabályok alapján jóváhagyta a Hankook beruházására adott magyar állami támogatást, vagyis nincs akadálya, hogy a dél-koreai gumigyártó rácalmási gyárának bővítésére a magyar költségvetésből nyújtsanak 28 milliárd forintos közvetlen támogatást – írja az MTI.

A 2007 óta működő rácalmási gyárban 2025 elején kezdték el a bővítést. Az új teherautó- és buszabroncsgyártósoron a tervek szerint 2027-től indul a termelés, amivel 469 új munkahely jöhet létre. A projekt teljes költségvetése 538 millió euró, amihez a magyar állam 71 millió eurót ad közvetlen támogatás formájában.

Egy dolgozó egy abronccsal a dél-koreai cég rácalmási gyárában 2012. november 17-én. Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/AP

Az Európai Bizottság ez ellen nem támasztott akadályt: az indoklásuk szerint a magyar állami támogatás szükséges a régió gazdasági fejlődéséhez, versenyképességének javításához és foglalkoztatási rátájának növeléséhez - vagyis a Hankook meggyőzte a Bizottságot is, hogy az állami támogatás nélkül nem valósították volna meg a bővítést sem itt, sem máshol az Európai Gazdasági Térségben.