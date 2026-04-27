Deutsch Tamás: Magyar Péter anyja rágalmazásért feljelentett

„Magyar Péter anyja rágalmazásért feljelentett” – közölte Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti frakcióvezetője Facebook-oldalán.

Deutsch azt írja, a feljelentés azért érkezett ellene, mert nyilvánosan beszélt arról a névtelen Facebook-poszt alapján megjelent állításról, hogy a Bors tiszás különszámát betiltó bíró adatai szerepeltek a Tisza Párt applikációjából kiszivárgott adatok között.

„Magyar Péter anyja pedig főbíró volt, a bírósági szervezetrendszer több vezető pozícióját is betöltötte, és akinek a saját fia, Magyar Péter, a Tisza párt vezére mondta el, hogy »rengeteg rokonom bíró és ezért meg fogom nyerni az összes peremet«” – írja Deutsch, aki szerint „ezek tények” és „ez az igazság”, ami „láthatóan fáj Magyar Péter anyjának is”.

Bejegyzésében ezután Magyar Péter anyjának üzent, és úgy fogalmazott, „ügyvédet perrel fenyegetni olyan, mint szakácsot a főzéssel”, amihez hozzátette, hogy nem fog a mentelmi joga mögé bújni, és elmegy a bíróságra.

2025 decemberében a Fővárosi Törvényszék azonnali hatállyal megtiltotta a Bors különszámát, amiben a Tisza állítólagos megszorítócsomagjáról írtak, és amit négymillió példányban juttattak volna el minden családhoz .