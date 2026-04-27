Értük nyúlt le a lista legalsó polcaira a Fidesz

Előrelátó volt a Fidesz és a KDNP, amikor 279 fős listát adtak le a parlamenti választásokra, bár arra aligha számítottak február közepén, hogy egy brutális vereség után csak 52 mandátumhoz jutnak innen.
Orbán Viktor már a választás után jelezte, hogy az új helyzetben hozzányúlnak a leadott névsorhoz. Kövér Lászlótól Rogán Antalon át Semjén Zsoltig az eddigi kormánypártok sok fontos bástyája nem folytatja. Lezsák Sándor úgy megy, hogy korábban azt jelezte: maradna. A Fidesz mind a négy alelnöke (Kósa Lajos, Kubatov Gábor, Németh Szilárd, Gál Kinga) rajta volt a listán, de egyikük sem lesz az új Országgyűlés tagja. A távozókról és a cserékről itt írtunk részletesen.
Van ugyanakkor egy külön kasztja az érkezőknek, akikért nagyon mélyre kellett lenyúlnia a Fidesznek.
Miközben ők ilyen magasra kerültek, a megújulás jegyében nem fért be a parlamentbe a listáról az a két politikus, akik a legnyíltabban bírálták a Fidesz kampányát.
A párt állítása szerint egyelőre csak egy évre terveznek előre.
Gulyás Gergely fideszes és Rétvári Bence KDNP-s frakcióvezető bejelentette a listát.
A Fidesz és a KDNP összezsugorodott frakciói még keresik, hogy merre induljanak el a megújulás rögös útján.
Ferencz Orsolya és Király Nóra sem lesz képviselő, Király szerint Orbán rossz emberekkel vette körül magát, és buborékban tartják.
A Fidesz 44 fős és a KDNP 8 fős parlamenti frakciójában ismert nevek és ejtőernyőztetett jelöltek egyaránt vannak. Számos bukott egyéni jelölt mentőövet kapott, több politikus viszont évtizedek után távozik a parlamentből.