Értük nyúlt le a lista legalsó polcaira a Fidesz

Előrelátó volt a Fidesz és a KDNP, amikor 279 fős listát adtak le a parlamenti választásokra, bár arra aligha számítottak február közepén, hogy egy brutális vereség után csak 52 mandátumhoz jutnak innen.

Orbán Viktor már a választás után jelezte, hogy az új helyzetben hozzányúlnak a leadott névsorhoz. Kövér Lászlótól Rogán Antalon át Semjén Zsoltig az eddigi kormánypártok sok fontos bástyája nem folytatja. Lezsák Sándor úgy megy, hogy korábban azt jelezte: maradna. A Fidesz mind a négy alelnöke (Kósa Lajos, Kubatov Gábor, Németh Szilárd, Gál Kinga) rajta volt a listán, de egyikük sem lesz az új Országgyűlés tagja. A távozókról és a cserékről itt írtunk részletesen.

Van ugyanakkor egy külön kasztja az érkezőknek, akikért nagyon mélyre kellett lenyúlnia a Fidesznek.

A 152. helyről jutott be Hegedűs Barbara, aki 2024-ben listáról került be a parlamentbe, miután Dömötör Csaba EP-képviselő lett. Korábban Veszprémben volt önkormányzati képviselő és alpolgármester. A választáson Balatonfüreden maradt alul a tiszás Forsthoffer Ágnessel szemben.

A 158. helyről lett képviselő Radics Béla. A fővárosi közgyűlésben igyekezett felhívni magára a figyelmet, de nem annyira erről lett ismert, hanem inkább a Tradíciókért Alapítványról, amely csaknem 43 milliós állami támogatást kapott, közben nem érhető el bejegyzett székhelyén, és honlapja sem működik, Hadházy Ákos pedig feljelentést tett az ügyben. Zuglóban indult és szerepelt nagyon rosszul a választáson. Még a Fidesz-listát is alulmúlta 1,5 százalékponttal a választókerületben.

A 170. helyről jutott mandátumhoz Panyi Miklós, a Miniszterelnökség eddigi parlamenti és stratégiai államtitkára, akinek az ismertségét jól mutatja, hogy a köztévés Híradó nemrég összekeverte Panyi Szabolcs újságíróval.

A 211. helyről előzött nagyot a háromszoros olimpiai bajnok vízilabdás kapus, Szécsi Zoltán, aki eddig leginkább celebként vett részt a politikában, ott volt Orbán Viktor évértékelő beszédén, és a Gazdák Digitális Polgári Köréhez is csatlakozott.

A 218. helyről rakétázott a parlamentbe a megafonos Szűcs Gábor, aki magát így mutatja be Facebookon: a Nemzeti Ellenállás Mozgalom alapító tagja, a Megafon és a Patrióta véleményvezére, az Alapjogokért Központ elemzője.

A 237. helyről tört a felszínre Szalai Piroska, aki mostanában miniszterelnöki főtanácsadó volt, még előtte fővárosi fideszes képviselő volt. Nagy bravúrokra képes, ha azt kell bemutatni, hogy miért is erős a magyar gazdaság. Róla amúgy írtunk más ügyben is. Akkor Varga Mihály miniszter tanácsadója volt: „A Thaly Kálmán utcában 10 millió forintért vásárolt meg egy felújított tetőtéri bérlakást. A fizetési határidő 2032. A hasonló lakásokat 25-35 millió forintért árulják az ingatlanportálokon.”

Miközben ők ilyen magasra kerültek, a megújulás jegyében nem fért be a parlamentbe a listáról az a két politikus, akik a legnyíltabban bírálták a Fidesz kampányát.

A párt állítása szerint egyelőre csak egy évre terveznek előre.