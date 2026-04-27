Hajós a Heti hetesben a TV2-ről: Láttunk mi a folyosón néhány dolgot, programigazgatót ordítani a tényekesekkel

Vasárnap a Heti hetes újabb adásában kommenteket olvastak be, köztük egy olyat is, ami szerint ez a műsor „a TV2 színvonala”. Erre Majoros Péter, vagyis Majka azt mondta, „ez annyira aljas, hogy nem is válaszolunk”, mire a műsorvezető Nagy Ádám emlékeztette: „Te mondod, aki TV2-es volt?”
Erre reagált kicsit hosszabban Hajós András – aki nemrég még szintén a TV2 egyik műsorában zsűrizett –, hogy:
„Ne mossuk össze! A szórakoztatórészleget ne. Majd egyszer a Petivel (Majka - a szerk.) mesélünk történeteket, láttunk mi a folyosón néhány dolgot, programigazgatót ordítani a tényekesekkel, szóval nem olyan fekete-fehér ez az egész.”
„Nekem egyszer volt egy nagyon nagy összeveszésem a hölggyel, aki távozott” – folytatta aztán Majka, aki feltehetően Szalai Vivien korábbi hírigazgatóra gondolt, akitől napokkal a Fidesz választási veresége után vált meg a TV2.
Majka azt mondta, Szalai elhívta a Tényekbe, de nem akart menni, emiatt telefonon győzködte őt. „Rettentő módon összevesztünk. Ez még régen volt, utána ott volt ő is öt-hat évet, de ilyen ordibálásig fajult a telefonba, de nem történt egyikünkkel se semmi” – mondta Majka, mire Vadon János visszakérdezett: „De miért haragudott rád? Nem akartad megadni a Lölő telefonszámát?” „Szerintem azt tudta” – válaszolta Majka, aki azzal zárta a sztorit, hogy ő egyszerűen nem akart a Tényekben szerepelni.
Aztán végül mégis szerepelt, amikor körbejárta a propagandamédiát is a színpadi performansza, amikor 2025 nyarán egy fesztiválos koncertjén egy mikrofonnal fejbe lőtték Bindzsisztán általa alakított miniszterelnökét.
Pár nappal a Fidesz veresége után átalakításba kezdtek. Szalai Vivien posztja teljesen megszűnik.
Sikerült megtartani a szintet – a közéletet messziről simogató faviccekkel élesztették újra a műsort, ami a közéletet messziről simogató favicceivel futott be.
Se Majkát, sem a rajongóit nem hatotta meg különösebben, hogy a Fidesz-univerzum össztűz alá vette a zenészt, óriási tömeg várta őt a siófoki koncertjén. Az ominózus fejbelövős jelenet viszont némiképp átalakult.