39 gólt kellett lőniük a kecskeméti futsalosoknak a bajnoki címhez, mit ad isten, pont sikerült nekik

Az U17-es regionális futsalbajnokság déli csoportjának hétvégi zárófordulójában igencsak érdekes eredmény született: a Kecskemét 39–0-ra verte az Ecser SE csapatát.

Ahogy arra a Trollfoci felhívta a figyelmet, a kecskemétieknek 39 gólt kellett ahhoz szereznie, hogy ne a Monor SE legyen a bajnok – ez pont sikerült is. A végső tabella így néz ki:

Fotó: MLSZ Adatbank

Nem ez az első hasonló eset a magyar futballban: 2024-ben például a Bács-Kiskun megyei U14-es bajnokság északi csoportjának zárófordulójában a Kerekegyházának 42 góllal kellett megvernie a Pálmonostorát ahhoz, hogy ne a Kunszentmiklós legyen a bajnok. Nem fogják kitalálni: a Kerekegyháza 43–1-re győzött. Az a meccs világhírű lett. (A címlapkép illusztráció. Fotó: YORICK JANSENS/Belga via AFP)

