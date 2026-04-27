Hatból három frakcióvezető távozik a Fővárosi Közgyűlésből

Összeférhetetlenség miatt öt fővárosi képviselő száll ki a Fővárosi Közgyűlésből.
A Podmaniczky Mozgalom vezetője, Vitézy Dávid közlekedési miniszter lesz, a Tisza frakcióvezetője, Bujdosó Andrea a Tisza parlamenti frakcióját vezeti majd, Szentkirályi Alexandra, a Fidesz frakcióvezetője pedig listáról bejutott a parlamentbe.
Rajtuk kívül a tiszás Porcher Áron és a fideszes Radics Béla esik még ki, akik szintén parlamenti képviselők lettek. Porcher egyéniben győzött, Radics viszont kikapott, de listáról mégis bekerült a parlamentbe.
2024-ben az akkor még épphogy megalakult Tisza Párt rövid listát állított össze, mindössze 14 embert tettek fel a listára, ehhez képest 10 fős frakciót alakíthattak. A listán már nem maradt mozgásterük, így két EP-képviselőnek, Kulja Andrásnak és Lakos Eszternek is be kell ülnie a Közgyűlésbe, de bekerül Böröck-Gémes Szilvia is.
A Fidesznél nagy a választék a két kieső pótlására, ugyanis 96 fős listát állítottak, a Podmaniczky Mozgalomnak is 32 ember volt a listáján.
A Fidesz 44 fős és a KDNP 8 fős parlamenti frakciójában ismert nevek és ejtőernyőztetett jelöltek egyaránt vannak. Számos bukott egyéni jelölt mentőövet kapott, több politikus viszont évtizedek után távozik a parlamentből.