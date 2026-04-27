Hivatalos: ez lesz a Fidesz és a KDNP parlamenti frakciója

Vége a találgatásnak.
Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője megosztotta a 8 fős frakció névsorát:
- Hargitai János,
- Juhász Hajnalka (frakcióvezető-helyettes),
- Latorcai Csaba (frakcióvezető-helyettes),
- Máthé Zsuzsa, a Szent István Intézet igazgatója,
- Nacsa Lőrinc,
- Rétvári Bence,
- Seszták Miklós és
- Simicskó István.
Nem sokkal később Gulyás Gergely, a Fidesz-frakció vezetője is bejelentette a 44 fős listájukat (aminek az eredeti változatáról 25 fő adta át a helyét):
- Ágh Péter,
- Balla György (frakcióvezető-helyettes),
- Balla Mihály,
- Bencsik János,
- Bóka János,
- Czirbus Gábor,
- Budai Gyula,
- Csibi Krisztina,
- Csuzda Gábor,
- Hankó Balázs,
- Hegedűs Barbara,
- Koncz Zsófia,
- Takács Árpád,
- Tilki Attila,
- Vitályos Eszter,
- Vitányi István,
- F. Kovács Sándor,
- Gulyás Gergely,
- Gyopáros Alpár,
- Héjj Dávid,
- Hidvéghi Balázs,
- Kocsis Máté (frakcióvezető-helyettes),
- Kovács Sándor,
- Lázár János,
- Molnárné dr. Lezsák Anna,
- Nagy Bálint,
- Németh Balázs,
- Németh Zsolt,
- Orbán Balázs,
- Panyi Miklós,
- Papp Zsolt,
- Pócs János,
- Radics Béla,
- Szécsi Zoltán,
- Szentkirályi Alexandra,
- Szijjártó Péter,
- Szűcs Gábor,
- Takács Péter,
- Tuzson Bence,
- V. Németh Zsolt,
- Varga Gábor,
- Varga Zsoltné Szalai Piroska Mária,
- Witzmann Mihály és
- Zsigó Róbert.
Orbán Balázs nyártól fideszes EP-képviselő lesz, onnan Szekeres Pál jön haza a helyére.