Hivatalos: ez lesz a Fidesz és a KDNP parlamenti frakciója

Vége a találgatásnak.

Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője megosztotta a 8 fős frakció névsorát:

Hargitai János, Juhász Hajnalka (frakcióvezető-helyettes), Latorcai Csaba (frakcióvezető-helyettes), Máthé Zsuzsa, a Szent István Intézet igazgatója, Nacsa Lőrinc, Rétvári Bence, Seszták Miklós és Simicskó István.

Nem sokkal később Gulyás Gergely, a Fidesz-frakció vezetője is bejelentette a 44 fős listájukat (aminek az eredeti változatáról 25 fő adta át a helyét):

Ágh Péter, Balla György (frakcióvezető-helyettes), Balla Mihály, Bencsik János, Bóka János, Czirbus Gábor, Budai Gyula, Csibi Krisztina, Csuzda Gábor, Hankó Balázs, Hegedűs Barbara, Koncz Zsófia, Takács Árpád, Tilki Attila, Vitályos Eszter, Vitányi István, F. Kovács Sándor, Gulyás Gergely, Gyopáros Alpár, Héjj Dávid, Hidvéghi Balázs, Kocsis Máté (frakcióvezető-helyettes), Kovács Sándor, Lázár János, Molnárné dr. Lezsák Anna, Nagy Bálint, Németh Balázs, Németh Zsolt, Orbán Balázs, Panyi Miklós, Papp Zsolt, Pócs János, Radics Béla, Szécsi Zoltán, Szentkirályi Alexandra, Szijjártó Péter, Szűcs Gábor, Takács Péter, Tuzson Bence, V. Németh Zsolt, Varga Gábor, Varga Zsoltné Szalai Piroska Mária, Witzmann Mihály és Zsigó Róbert.

Orbán Balázs nyártól fideszes EP-képviselő lesz, onnan Szekeres Pál jön haza a helyére.