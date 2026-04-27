Keresi a bűnbakokat a Fidesz és holdudvara: Sátán, elhízás, nemzeti hübrisz és telónyomkodó fiatalok

Az április választáson történelmi vereséget szenvedett a Fidesz, aminek több előjele is volt, de a fideszes holdudvarban ezeket vagy nem vették észre, vagy nem akarták észrevenni – legalábbis ezt látni a meglepett médiaszemélyiségek és a kevésbé meglepett, ám annál csalódottabb fideszes politikusok nyilatkozataiból.
Ahogy azt a 444 is megírta, a felsőbb körökben már jó ideje tudták, hogy nem áll jól a kormánypártok szénája. Belül többen a kampányfőnök, Orbán Balázst stratégiáját hibáztatták, de az utolsó hónapokban politikusok – mint például Lázár János és Navracsics Tibor miniszterek – is próbálták magukat elhatárolni a NER alatt busásan meggazdagodott szereplőktől. A kormányzati szereplők választás utáni nyilatkozatai látva lassan körvonalazódik a fő csapásirány:
Az új narratíva szerint a politikai vezetés nem tehetett arról, hogy egyesek ráakaszkodtak a rendszerre, és luxizással múlatták az idejüket, amivel lejáratták a kormányt.
Ezen túl persze számos megfejtés született a holdudvarban: egyesek sátánozással, drogos fiatalok hibáztatásával múlatják a képernyőidőt – róluk kicsit később emlékezünk meg, kezdjünk elsőnek a nagyvadakkal.
Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!Már előfizetőnk vagy?
A leköszönő egészségügyi államtitkár szerint a Fidesz vereségének okai között az is ott van, hogy „iszonyatos médiafölényben volt a Tisza”.
Az üzletember szerint nem igaz, hogy ő az Orbán-kormány alatt gazdagodott volna meg, hiszen a Szentkirályi 2007-ben már piacvezető volt Közép-Európában.
A Fidesz kampányfőnöke először szólalt meg a kétharmados vereség óta: szerinte ha mélyebben elemzik a kutatásokat, felismerhették volna a vereség lehetőségét, és akkor más stratégiát választanak.
Folytatódik a lassan évtizede tartó nyilvános családi dráma.
Elképzelhető, mondja Jeszenszky, hogy nem mondjuk Matolcsy, hanem a szellemvilágba nyitott kapu miatt dőlt össze minden.
„Most már jó lenne, ha legalább csöndben lennél!” „Haragudhatsz rám, köpködhetsz is!”
Szerinted van innen visszaút? - kérdezte Bayer a műsorvezetőtársától a Magyar Nemzet podcastjában. Fogalmam sincs - válaszolta az Én, a Kétarcú szerzője.
A kormánypárti publicista Tusványoson beszólt Magyar Péternek és a mocskos fideszesező fiataloknak. Közben pedig kimondta, hogy bármit gondol Orbán Viktor, a puncsfagyi igenis szar.
Székesfehérvár fideszes polgármestere csatlakozott az utóbbi két napban hirtelen önkritikussá vált kormánypárti politikusok sorához. Szerinte új elnökség kéne a Fidesz élére.
Nem tudni, sikerrel jár-e, de a lelépő miniszterelnök hozzálátott megmaradt hatalma körbekerítéséhez. A stábban Orbán Balázsra mutogatnak és a kampányfőnök lemondását várják.
Amire nincs szükség, az a megmagyarázhatatlan mesés gazdagodás, a nepotizmus, a kontraszelektált megélhetési karrierjobboldaliak tucatjai, falkái – mondta a miniszteri biztos.
Bencsik Gábor szerint sok ősjobboldalinak lett elege kollégája stílusából.
Azt mondta, rá most nem ott van szükség.
„Súlyos tévedés és a spirituális törvényszerűségek teljes félreértése azt állítani, hogy egy vallási gesztus vagy egy tiszta szándékkal bemutatott rituálé bármiféle romboló erőt szabadítana el.”
A bukott külügyminiszter több mint 3 órás interjút adott a Telexnek, ebben sértőnek minősítette a feltételezést, hogy bármi is kiderülhet a magyar–orosz kapcsolatokról a tárcája átadása során, ami terhelő lenne rá vagy a miniszterelnökre nézve.
A Fidesz leköszönő frakcióvezetője a párt „kis házi árulójának” nevezte Borbás Marcsit, Balogh Leventét és Wáberer Györgyöt.
Fricz Tamás önvizsgálatot tartott, és leírta, hogy „belpolitikánkat fokozatosan ellepte a dudva és a muhar – az öncélú, taszító gőgösség és elitizmus”. A muglik mellett pedig behozta a kádári kispolgáros hasonlatot is.
Elege van „teljes egészében” a luxizásból, a repülőzésből, a jachtozásból és az egészből.
A Demokrata főszerkesztője kicsit szigorúbb a világ legszigorúbb melegellenes törvényénél is.
Orbánt megnevettette a sofőr egy ferraris viccel.
A vereség után először szólalt meg a leköszönő miniszterelnök. Azt mondja, fájdalmat érez és ürességet.
Kocsis azt írta róla, egyike a Fidesz „kis házi árulóinak”, akik „egyszer csak fojtogatónak érezték a hazai levegőt”.
De a pártvezetés optimista, remélik, hogy az utolsó hetekre felpörög „Kommandante Kubatov” gépezete. Seszták Miklós legendás jóslataiban is bíznak a Karmelitában. Fidesz-kampány közelről.
Az ÖT-ben, ahol két évig mindent teljesen benéztek, elhangzott az eddigi legkreatívabb magyarázat arra, hogy miért lett itt rendszerváltás.
Bencsik meghirdette a jobboldali sajtó öntudatra ébredését is.
A Fidesz bukott csepeli képviselőjelöltje arról is beszélt, hogy nem tehette közzé nyilvános Facebook-oldalán a Nagy Feró Szőlő utcai ügyben tett botrányos kijelentéséről szóló írását.
És belengetett egy pert is, bár csak szőrmentén.
Nem milliárdokban számolja a vagyonát, és lehet, hogy kiszáll a batidai vadászházat tulajdonló cégből.
A polgármester szerint nem azért, mert ne lettek volna érdeklődők.