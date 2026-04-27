Keresi a bűnbakokat a Fidesz és holdudvara: Sátán, elhízás, nemzeti hübrisz és telónyomkodó fiatalok

belföld

Ajándékozás

Cikkek ajándékozásához Közösség vagy Belső kör csomagra van szükséged.

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Az április választáson történelmi vereséget szenvedett a Fidesz, aminek több előjele is volt, de a fideszes holdudvarban ezeket vagy nem vették észre, vagy nem akarták észrevenni – legalábbis ezt látni a meglepett médiaszemélyiségek és a kevésbé meglepett, ám annál csalódottabb fideszes politikusok nyilatkozataiból.

Ahogy azt a 444 is megírta, a felsőbb körökben már jó ideje tudták, hogy nem áll jól a kormánypártok szénája. Belül többen a kampányfőnök, Orbán Balázst stratégiáját hibáztatták, de az utolsó hónapokban politikusok – mint például Lázár János és Navracsics Tibor miniszterek – is próbálták magukat elhatárolni a NER alatt busásan meggazdagodott szereplőktől. A kormányzati szereplők választás utáni nyilatkozatai látva lassan körvonalazódik a fő csapásirány:

Az új narratíva szerint a politikai vezetés nem tehetett arról, hogy egyesek ráakaszkodtak a rendszerre, és luxizással múlatták az idejüket, amivel lejáratták a kormányt.

Ezen túl persze számos megfejtés született a holdudvarban: egyesek sátánozással, drogos fiatalok hibáztatásával múlatják a képernyőidőt – róluk kicsit később emlékezünk meg, kezdjünk elsőnek a nagyvadakkal.

Kullancsok, képmutatók, kis hazaárulók

Csatlakozz a Körhöz, és olvass tovább!

Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!

Már előfizetőnk vagy?
Jelentkezz be!
választás 2026 belföld belpolitika propaganda mnb-ügy választások kövér lászló bencsik gábor korrupció Garancsi István kocsis máté jeszenszky zsolt fidesz okok hont andrás Ambrózy Áron l simon lászló ner vereség felelősség matolcsy ádám bukás wáberer györgy magyar péter cser-palkovics andrás pesti srácok trombitás kristóf Szijjártó Péter balogh levente király nóra Demeter Szilárd mészáros lőrinc orbán viktor Orbán Balázs bayer zsolt borbás marcsi Lázár János navracsics tibor választás 2026 matolcsy-klán gyűlöletkampány luxus Ferencz Orsolya
Kapcsolódó cikkek

Takács Péter hergelésről, nyolcmilliárdról és arról is beszélt, felkészítette gyerekeit arra, hogy „apáért éjszaka lehet, hogy jönnek a rendőrök”

A leköszönő egészségügyi államtitkár szerint a Fidesz vereségének okai között az is ott van, hogy „iszonyatos médiafölényben volt a Tisza”.

Mészáros Juli
POLITIKA

A Szentkirályi már akkor is létezett, amikor Orbán Viktor még azt sem tudta, hol van – válaszolta Balogh Levente, miután Kocsis Máté leárulózta

Az üzletember szerint nem igaz, hogy ő az Orbán-kormány alatt gazdagodott volna meg, hiszen a Szentkirályi 2007-ben már piacvezető volt Közép-Európában.

Inkei Bence
belföld

Orbán Balázs: Mindig láttunk egy ösvényt, ami a győzelembe vezet

A Fidesz kampányfőnöke először szólalt meg a kétharmados vereség óta: szerinte ha mélyebben elemzik a kutatásokat, felismerhették volna a vereség lehetőségét, és akkor más stratégiát választanak.

Benics Márk
POLITIKA

„Elsősorban a fiamat sajnálom” – mondja a kalapáccsal majdnem agyonvert Jeszenszky Géza, miután a fia sátánizmussal vádolta meg

Folytatódik a lassan évtizede tartó nyilvános családi dráma.

Herczeg Márk
család

DJ Jeszy megtalálta a vereség okát: az indiai útján bálványimádást elkövető Orbán szabadította el a negatív energiákat

Elképzelhető, mondja Jeszenszky, hogy nem mondjuk Matolcsy, hanem a szellemvilágba nyitott kapu miatt dőlt össze minden.

Diószegi-Horváth Nóra
POLITIKA

Nyilvánosan esett egymásnak a két fideszes kultúrember, L. Simon László és Demeter Szilárd

„Most már jó lenne, ha legalább csöndben lennél!” „Haragudhatsz rám, köpködhetsz is!”

Urfi Péter
szórakozás

Bayer: A tetőteraszról lezavartak minket a pincébe

Szerinted van innen visszaút? - kérdezte Bayer a műsorvezetőtársától a Magyar Nemzet podcastjában. Fogalmam sincs - válaszolta az Én, a Kétarcú szerzője.

Haszán Zoltán
POLITIKA

Bayer Zsolt: „Mi a jó isten bajod van, kicsi barátom? A szemét Orbán nem engedi, hogy ott drogozz, ahol akarsz? Hát, anyádat!”

A kormánypárti publicista Tusványoson beszólt Magyar Péternek és a mocskos fideszesező fiataloknak. Közben pedig kimondta, hogy bármit gondol Orbán Viktor, a puncsfagyi igenis szar.

Molnár Kristóf
POLITIKA

Cser-Palkovics András: A nemzeti ellenállás vasárnap volt. Velünk szemben

Székesfehérvár fideszes polgármestere csatlakozott az utóbbi két napban hirtelen önkritikussá vált kormánypárti politikusok sorához. Szerinte új elnökség kéne a Fidesz élére.

Bódog Bálint
POLITIKA

Megkezdődött a Fideszben az Orbán Viktor-mentő hadművelet

Nem tudni, sikerrel jár-e, de a lelépő miniszterelnök hozzálátott megmaradt hatalma körbekerítéséhez. A stábban Orbán Balázsra mutogatnak és a kampányfőnök lemondását várják.

Rényi Pál Dániel
POLITIKA

Ferencz Orsolya kivágná a nemzeti oldal testéből a vereségért felelősöket

Amire nincs szükség, az a megmagyarázhatatlan mesés gazdagodás, a nepotizmus, a kontraszelektált megélhetési karrierjobboldaliak tucatjai, falkái – mondta a miniszteri biztos.

Keller-Alánt Ákos
POLITIKA

Bayer Zsoltot okolja a Fidesz vereségéért korábbi műsorvezetőtársa

Bencsik Gábor szerint sok ősjobboldalinak lett elege kollégája stílusából.

Czinkóczi Sándor
dráma

Orbán Viktor visszaadta mandátumát, nem ül be a Parlamentbe

Azt mondta, rá most nem ott van szükség.

Diószegi-Horváth Nóra, Szily László
POLITIKA

A Bharata Hindu Közösség tette helyre DJ Jeszyt, aki szerint a vereség oka Orbán indiai bálványimádása volt

„Súlyos tévedés és a spirituális törvényszerűségek teljes félreértése azt állítani, hogy egy vallási gesztus vagy egy tiszta szándékkal bemutatott rituálé bármiféle romboló erőt szabadítana el.”

Diószegi-Horváth Nóra
vallás

Szijjártó Péter nem számít katonai behívóra, mert 48 évesen már nem alkalmas arra, hogy harcoljon a fronton

A bukott külügyminiszter több mint 3 órás interjút adott a Telexnek, ebben sértőnek minősítette a feltételezést, hogy bármi is kiderülhet a magyar–orosz kapcsolatokról a tárcája átadása során, ami terhelő lenne rá vagy a miniszterelnökre nézve.

Bódog Bálint
POLITIKA

Kocsis Máté: A Fidesz 0,1 százaléka, a sunyi, pénzéhes potyautasok hurkolták a kötelet a nyakunk köré

A Fidesz leköszönő frakcióvezetője a párt „kis házi árulójának” nevezte Borbás Marcsit, Balogh Leventét és Wáberer Györgyöt.

Molnár Kristóf
POLITIKA

A CÖF-ös Fricz Tamás muglikhoz hasonlította az állampolgárokat, a kérdés már csak az, hogy kik a halálfalók és kik álltak az imperius-átok hatása alatt

Fricz Tamás önvizsgálatot tartott, és leírta, hogy „belpolitikánkat fokozatosan ellepte a dudva és a muhar – az öncélú, taszító gőgösség és elitizmus”. A muglik mellett pedig behozta a kádári kispolgáros hasonlatot is.

Mészáros Juli
POLITIKA

Lázár János: Azokat a NER-eseket, akik kullancs módon ránk telepedtek, eljött az ideje, hogy lesöpörjük magunkról

Elege van „teljes egészében” a luxizásból, a repülőzésből, a jachtozásból és az egészből.

Kaufmann Balázs
POLITIKA

Bencsik András jó hírként ünnepelte, hogy Ugandában halálra lehet ítélni a melegeket, ha összeházasodnak

A Demokrata főszerkesztője kicsit szigorúbb a világ legszigorúbb melegellenes törvényénél is.

Haszán Zoltán
Média

Orbánék tuktukoztak Indiában, napi 250 ezer körül lehet négyük napi szállása az öt testőr költségei nélkül

Orbánt megnevettette a sofőr egy ferraris viccel.

Szily László
POLITIKA

Orbán: A luxizás szerepet játszott a választási eredményben, ennek a folytatása öngyilkosság lenne

A vereség után először szólalt meg a leköszönő miniszterelnök. Azt mondja, fájdalmat érez és ürességet.

Czinkóczi Sándor
POLITIKA

Wáberer György: Soha nem érdekelt, mit gondolnak rólam az olyan politikusok, mint Kocsis Máté

Kocsis azt írta róla, egyike a Fidesz „kis házi árulóinak”, akik „egyszer csak fojtogatónak érezték a hazai levegőt”.

Diószegi-Horváth Nóra
POLITIKA

Orbán is látja, hogy nem állnak jól: mozgósítási gonddal küzd a Fidesz

De a pártvezetés optimista, remélik, hogy az utolsó hetekre felpörög „Kommandante Kubatov” gépezete. Seszták Miklós legendás jóslataiban is bíznak a Karmelitában. Fidesz-kampány közelről.

Rényi Pál Dániel
POLITIKA

Hont András szerint azért veszített a Fidesz, mert nem Magyar Péter volt a fő kampánytémája

Az ÖT-ben, ahol két évig mindent teljesen benéztek, elhangzott az eddigi legkreatívabb magyarázat arra, hogy miért lett itt rendszerváltás.

Herczeg Márk
Média

Bencsik András: A Fideszben valakik valamiért úgy gondolták, hogy a magyar dolgozó nép olyan buta, mint egy pár rendőrcsizma

Bencsik meghirdette a jobboldali sajtó öntudatra ébredését is.

Haszán Zoltán
POLITIKA

Király Nóra Orbánról: Nagyon hiányoltam a lemondást már vasárnap este, és hiányolom azóta is

A Fidesz bukott csepeli képviselőjelöltje arról is beszélt, hogy nem tehette közzé nyilvános Facebook-oldalán a Nagy Feró Szőlő utcai ügyben tett botrányos kijelentéséről szóló írását.

Mészáros Juli
POLITIKA

Borbás Marcsi is visszaszólt Kocsis Máténak: Az árulás vádja méltatlan, és bízom benne, hogy visszahull a vádló fejére

És belengetett egy pert is, bár csak szőrmentén.

Diószegi-Horváth Nóra
POLITIKA

Lázár visszaszólt a luxizására utalgató Navracsicsnak: A Fidesz egysége a legfontosabb

Nem milliárdokban számolja a vagyonát, és lehet, hogy kiszáll a batidai vadászházat tulajdonló cégből.

Windisch Judit
POLITIKA

Eredménytelenné nyilvánították a Videoton értékesítésére kiírt pályázatot

A polgármester szerint nem azért, mert ne lettek volna érdeklődők.

Molnár Kristóf
foci