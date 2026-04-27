Lázár és Szijjártó marad, Rogán és Kövér távozik, egy megafonos pedig érkezik a Fidesz-frakcióba

Összeállt a Fidesz 44 fős és a KDNP 8 fős parlamenti frakciója. Azt már előre lehetett tudni, hogy a frakciót Gulyás Gergely vezeti majd, Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök pedig 1990 óta először nem lesz parlamenti képviselő, de nemcsak a miniszterelnök, hanem Kövér László, eddigi házelnök és Kósa Lajos is 36 év után távozik a parlamentből. A rendszerváltás óta bent ülő képviselők közül egyedül Németh Zsolt marad a parlamentben.

A leköszönő miniszterek közül Lázár János (1 évig), Szijjártó Péter, Hankó Balázs, Tuzson Bence és Bóka János lesz parlamenti képviselő. Távozik viszont Rogán Antal propagandaminiszter, aki 1998 óta volt képviselő.

A korábban parlamentben ülő Fidesz-alelnökök közül Kubatov Gábor és Németh Szilárd is távozik. A Fidesz mozgósítására használt listáját koordináló Kubatov 2006 óta, a csepeli belharcai miatt partvonalra került, 2014 és 2022 között három választást elveszítő Németh – egy három éves szünetet leszámítva – 2004 óta volt képviselő.

A választási eredmény sokkhatásáról sokat elmond, hogy a Fidesznek teljesen át kellett alakítania a listáját, az eredeti névsorból 24 jelöltnek kellett lemondania a mandátumához ahhoz, hogy a hátrébb szereplők mandátumhoz jussanak. Csak így kaphattak mandátumot azok a politikusok, akikből Orbán Viktor a választási vereség után parlamenti képviselőt akart csinálni.

Ismert nevek, akik bent lesznek

A listán eredetileg is bejutó helyen szereplő ismertebb politikusok közül felveszi a mandátumát a Fidesz bukott kampányfőnöke, Orbán Balázs, aki nyártól EP-képviselő lesz, Szekeres Pállal akkor cserél majd helyet.

Marad a parlamentben az eddigi parlamenti frakcióvezető, a munkát Gulyás Gergely helyetteseként folytató Kocsis Máté és a leköszönő belügyi államtitkár, Rétvári Bence is. Melléjük ül be a Fidesz fővárosi frakcióvezetője, Szentkirályi Alexandra, aki először lesz parlamenti képviselő.

A Fidesz kommunikációjának két kulcsszereplője, Németh Balázs volt frakció-szóvivő és Vitályos Eszter leköszönő kormányszóvivő eredetileg pont nem jutott volna be a parlamentbe, de a visszalépő jelöltek miatt mindketten mandátumot szereztek.

További ismert nevek, akik távoznak

A kommunikáció harmadik kulcsfigurája, Menczer Tamás viszont távozik a parlamentből. A Fidesz kommunikációs igazgatója ugyan bejutó helyen volt a listán, de a frakcióban végül nem kapott helyet. Menczer a Tisza leendő frakcióvezetője, Bujdosó Andrea ellen vesztette el az egyéni választókerületét.

Semjén Zsolt leköszönő miniszterelnök-helyettes és Bánki Erik már a névsor nyilvánosságra hozatala előtt bejelentette, hogy távozik a parlamentből. A magyar politika egyik nagyöregje, az egyéni körzetét 1998 óta először elveszítő Lezsák Sándor sem lesz képviselő. Helyette viszont ott lesz a frakcióban lánya, Molnárné Lezsák Anna.

Megmentett, bukott egyéni képviselők

Az új frakcióban több olyan képviselő lesz, aki eredetileg hátul szerepelt a listán, egyéni választókerületében pedig kikapott, de a visszalépők miatt végül mandátumhoz jutott.

Közülük a legismertebb a botrányos kampányáról elhíresült, jászberényi Pócs János és a pápai körzetet elbukó, leköszönő egészségügyi államtitkár Takács Péter. Pócs szereplése azért is érdekes, mert a politikus nem sokkal a bejelentés előtt még azt mutogatta búcsúvideójában, hogy milyen szép emlékekkel távozik a jászberényi képviselői irodájából.

Szintén marad a parlamentben a kisvárdai körzetet nagy meglepetésre elveszítő, volt fejlesztési miniszter Seszták Miklós és a szerencsi körzetet elbukó volt államtitkár, Koncz Zsófia is. Mentőövet kapott két, egyéniben 28 éven keresztül legyőzhetetlen veterán is. Hargitai János a mohácsi körzetet, Zsigó Róbert a bajai körzetet vesztette el 1998 óta először, de mindketten maradhatnak a parlamentben.

Rajtuk kívül a megmentett jelöltek közé tartozik:

Takács Árpád, Békés megyei főispán,

Czirbus Gábor, a Lázár János körzetét elveszítő makói alpolgármester,

Nagy Bálint, a keszthelyi körzetet elbukó, leköszönő közlekedési államtitkár,

Witzmann Mihály, a siófoki körzet bukott képviselője,

Csibi Krisztina, aki Potápi Árpád halála után 1 évig volt képviselő a dombóvári körzetben,

Bencsik János, aki évtizedekig dominálta a tatabányai körzetet,

Hegedűs Barbara, aki Forsthoffer Ágnestől kapott ki a balatonfüredi körzetben,

és Radics Béla, fővárosi képviselő.

Ejtőernyőztetett új arcok

A frakcióban lesznek ejtőernyőztetett szereplők is, akik nem indultak egyéni körzetben, és a listán is nagyon hátul szerepeltek. A legérdekesebb a Magyar Péter lejáratására létrehozott Nemzeti Ellenálló Mozgalom alapítója, a megafonos- patriótás Szűcs Gábor, aki a frakció egyetlen, politikai influnszer-háttérrel rendelkező tagja lesz, és a lista 218. helyéről kerül be a parlamentbe.

Szintén képviselő lesz az első számú Digitális Polgári Kör adminisztrátora, Máthé Zsuzsa. Az újságíró a DPK 114 ezres Facebook-csoportját kezeli, a parlamentben pedig a KDNP-frakció tagja lesz.

Mandátumot szerzett a Miniszterelnökség leköszönő parlamenti államtitkára, a 3 százalékos Otthon Start Hitel reklámarca, Panyi Miklós, a háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó, Szécsi Zoltán és a Fidesz volt fővárosi képviselője, leköszönő miniszterelnöki főtanácsadó, Szalai Piroska.

