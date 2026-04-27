Magyar Péter köszöni, hogy Mészáros Lőrinc „végre beismeri, hogy ő áll a TV2 nevű goebbelsi stílusú propagandagyár mögött”

„Levelet kaptam Mészáros Lőrinctől. Vagyis Várkonyi Andreától. Vagyis inkább ügyvédektől” – kezdi Facebook-posztját Magyar Péter leendő miniszterelnök nem sokkal azután, hogy mi is beszámoltunk arról, hogy Mészáros Lőrinc levelet írt Magyar Péternek, egyben közölte, nem tervezik eladni a TV2-t.

Magyar szerint a levél, amit kapott „egyszerre könyörgés és fenyegetőzés”, de „egyikre sincs szükség”. Azzal folytatta ezután, köszöni, hogy Mészáros Lőrinc „végre beismeri, hogy ő áll a TV2 nevű goebbelsi stílusú propagandagyár mögött. Mivel azonban mindenki tudja, hogy a Mészáros-csoport vagyonának végső tulajdonosa nem Mészáros Lőrinc víz- és gázszerelő, ezért azon állításán csak mosolyogni tudok, hogy a TV2-t nem árulják éppen áron alul. Árulják, csak legfeljebb neki elfelejtettek szólni”.

A Mészáros Csoport hétfői közleményében azt írták, „a TV2 eladását a tulajdonosi kör sem piaci, sem nyomott áron nem tervezi”.

Magyar bejegyzésében azt írja, „ugyanezt” tudja elmondani „Balásy Gyula és a Lounge Event Kft. nevű propagandagyár kapcsán is, amely kapcsán nem véletlenül Rogán Antal tárgyal az eladásról és nem a hivatalos tulajdonos”. Hogy utóbbit mire alapozza, és honnan vannak az információi, nem jelezte.

„Mészáros Lőrincnek azt tudom továbbá üzenni, hogy a helyében nem leveleket íratnék ügyvédekkel, hanem felkészülnék a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Védelmi Hivatalnál sorra kerülő meghallgatásokra. Remélem, tudtam segíteni” – zárta bejegyzését Magyar Péter, aki még szombaton, egy Facebookra posztolt videóban beszélt arról, hogy „az orbáni oligarchák tízmilliárdos értékben utalják ki a pénzt az Egyesült Arab Emirátusokba, az Egyesült Államokba, Uruguayba és más távoli országokba” és tudomása szerint „a NAV több, Rogán Antal köréhez tartozó nagyértékű utalást felfüggesztett a bankok jelzései alapján pénzmosás gyanújával”.

