Magyar Péter szerint több stróman számláját zárolta a NAV, azonnali lépéseket követel a vagyonkimentés ellen

Miután Magyar Péter szombaton azt állította, hogy a NAV már több, Rogán Antal köréhez tartozó nagy értékű utalást felfüggesztett pénzmosás gyanújával, a Tisza leendő miniszterelnöke hétfőn újabb bejelentést tett: eszerint azóta az is tudomására jutott, hogy több, NER-hez közelálló stróman számlája is zárolásra került.
Részleteket és neveket erről nem árult el, de azonnali intézkedéseket követelt annak érdekében, hogy az állítólag kimenteni kívánt vagyont ne lehessen kimenteni.
Mivel a jelenlegi szabályok szerint a NAV – mint Magyar mondta – csak négy plusz három napig tarthatja fenn a felfüggesztést, és csak rendőrségi eljárás esetén zárolhatja az átutalással érintett pénzeket, a Tisza elnöke
Ezzel párhuzamosan Magyar Péter a bankoktól azt kérte, hogy erősítsék meg a belső ellenőrzéssel foglalkozó compliance részlegeiket, és minden gyanús ügyletet haladéktalanul jelentsék a NAV felé.
„Már most jelzem, hogy aki akár hatósági, akár banki részről nem a törvény betűje és szelleme szerint jár el, annak a jövőben a magyar igazságszolgáltatás előtt kell felelnie”
– mondta Magyar, aki megismételte, hogy a Tisza-kormány egyik első lépése lesz a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal felállítása.
„Az orbáni maffiózok áron alul elkezdték árulni a TV2-t és más médiumokat is és a százmilliárdos rogáni gyűlöletpropaga anyahajóját, a Lounge Event Kft-t is. Több oligarcha család már távozott és a napokban Mészáros család is Dubaiba repül."