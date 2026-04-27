Magyar Péter szerint több stróman számláját zárolta a NAV, azonnali lépéseket követel a vagyonkimentés ellen

Miután Magyar Péter szombaton azt állította, hogy a NAV már több, Rogán Antal köréhez tartozó nagy értékű utalást felfüggesztett pénzmosás gyanújával, a Tisza leendő miniszterelnöke hétfőn újabb bejelentést tett: eszerint azóta az is tudomására jutott, hogy több, NER-hez közelálló stróman számlája is zárolásra került.

Részleteket és neveket erről nem árult el, de azonnali intézkedéseket követelt annak érdekében, hogy az állítólag kimenteni kívánt vagyont ne lehessen kimenteni.

Mivel a jelenlegi szabályok szerint a NAV – mint Magyar mondta – csak négy plusz három napig tarthatja fenn a felfüggesztést, és csak rendőrségi eljárás esetén zárolhatja az átutalással érintett pénzeket, a Tisza elnöke

felszólította a NAV elnökét, hogy a bankok által jelentett átutalások ügyében tegyen rendőrségi feljelentést, hogy a nyomozó hatóságok ki tudják vizsgálni az érintett milliárdok eredetét;

a leköszönő Orbán-kormányt pedig arra szólította fel, hogy már a szerdai kormányülésen döntsön arról, hogy a NAV a jövőben 90 napra is felfüggeszthesse a pénzmosás- és vagyonkimentés-gyanús átutalásokat.

Ezzel párhuzamosan Magyar Péter a bankoktól azt kérte, hogy erősítsék meg a belső ellenőrzéssel foglalkozó compliance részlegeiket, és minden gyanús ügyletet haladéktalanul jelentsék a NAV felé.

„Már most jelzem, hogy aki akár hatósági, akár banki részről nem a törvény betűje és szelleme szerint jár el, annak a jövőben a magyar igazságszolgáltatás előtt kell felelnie”

– mondta Magyar, aki megismételte, hogy a Tisza-kormány egyik első lépése lesz a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal felállítása.