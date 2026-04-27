Meghalt Sebő Ferenc énekes, népzenekutató, a táncház-mozgalom egyik elindítója

Sebő Ferenc 2025 szeptemberében Fotó: Hatházi Tamás/MTI/MTVA

79 évesen meghalt Sebő Ferenc Kossuth-díjas énekes, tekerőlantos, dalszerző és népzenekutató, a táncház-mozgalom egyik elindítója, a Sebő Együttes vezetője. Az együttes Facebook-oldalán egy József Attila-idézettel búcsúznak tőle.

„Hát dolgoztam hiven,

zümmögve, mint a rét.

Milyen könnyű a menny!

A műhely már sötét.”

Együttesével több magyar költő, például Weöres Sándor és József Attila versét zenésítették meg.

1947-ben született Szekszárdon, 1970-ben először a BME Építészmérnöki Karán, majd 1989-ben a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola zenetudományi szakán is diplomát szerzett.

Énekesként és zeneszerzőként 1969-ben mutatkozott be az Egyetemi Színpadon, majd szerepelt Jancsó Miklós Még kér a nép és Zolnay Pál Fotográfia című filmjeiben is. Rádió- és televíziószereplések mellett bekapcsolódott a népzenekutatásba is, részt vett a Kassák Klubban is, Timár Sándorral együtt pedig a magyar táncház mozgalom meghatározó alakja lett.

Sebő Ferenc és Halmos Béla a Liszt Ferenc téri Könyvklubban – az első budapesti táncház 1972. május 6-án Fotó: Fortepan/Szalay Zoltán

A Magyar Televízió népzenei szerkesztője, majd a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola zenetudományi szakán népzeneoktatója volt. 1996 és 2001 között a Magyar Állami Népi Együttes művészeti vezetője volt, a Hagyományok Házának szakmai igazgatója.