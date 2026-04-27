Miközben a legtöbben még pánikban voltak a lövöldözés után a tudósítói vacsorán, egy nő borosüvegeket gyűjtött össze az asztalokról

A fehér házi tudósítók vacsoráján történt lövöldözés utáni káoszban egy elegáns ruhát viselő nőt videóra vettek, amint nyugodtan összegyűjti a borosüvegeket az üres asztalokról – írja a New York Post. A felvétel gyorsan elterjedt az interneten:
So, there you have press members STEALING wine bottles: this is who the press is!— TeslaBoomerPapa (@TeslaBoomerPapa) April 26, 2026
Mivel a lövöldözés a vacsora elején történt, sok bontatlan bor maradt az asztalokon. A lap szerint a jelenet nem volt egyedi, több vendéget is láttak borosüvegekkel távozni a Washington Hiltonból.
Hamar virálissá vált az a felvétel is, amin Michael Glantz, a Creative Artists Agency ügynöke nyugodtan eszi a burratás salátáját, miközben mások az asztalok alá bújtak.
CAA super-agent Michael Glantz is the man eating his salad in this viral video: https://t.co/bhgN2V9teM— Brian Stelter (@brianstelter) April 26, 2026
Donald és Melania Trumpot, valamint J. D. Vance alelnököt szombat este menekítették ki a Fehér Ház tudósítói vacsorájáról, miután az eseményt lövések szakították meg. A gyanúsított Cole Tomas Allenről a közösségi médiában elérhető információk alapján annyit tudni, hogy Los Angeles környékéről származik, a Caltech egyetemen végzett, jelenleg pedig részmunkaidős tanárként és játékfejlesztőként dolgozik. A szombati lövöldözésről itt írtunk hosszabban, az eseményről készült videókat és képeket pedig ebben a cikkben szedtük össze.
Az amerikai rendőrség szerint a férfinél, akit a Fehér Ház tudósítói vacsoráján történt támadással gyanúsítanak, több fegyver is volt, amikor rárontott egy biztonsági ellenőrzőpontra.
Az amerikai elnök és a first lady nem sérültek meg, a gyanúsítottat őrizetbe vették és két rendbeli súlyos fegyveres bűncselekménnyel és testi sértéssel vádolják.
Videón látható az elnök a lövések pillanatában, majd ahogyan kimenekítik a vacsoráról.