Miközben a legtöbben még pánikban voltak a lövöldözés után a tudósítói vacsorán, egy nő borosüvegeket gyűjtött össze az asztalokról

külföld

A fehér házi tudósítók vacsoráján történt lövöldözés utáni káoszban egy elegáns ruhát viselő nőt videóra vettek, amint nyugodtan összegyűjti a borosüvegeket az üres asztalokról – írja a New York Post. A felvétel gyorsan elterjedt az interneten:

Mivel a lövöldözés a vacsora elején történt, sok bontatlan bor maradt az asztalokon. A lap szerint a jelenet nem volt egyedi, több vendéget is láttak borosüvegekkel távozni a Washington Hiltonból.

Hamar virálissá vált az a felvétel is, amin Michael Glantz, a Creative Artists Agency ügynöke nyugodtan eszi a burratás salátáját, miközben mások az asztalok alá bújtak.

Donald és Melania Trumpot, valamint J. D. Vance alelnököt szombat este menekítették ki a Fehér Ház tudósítói vacsorájáról, miután az eseményt lövések szakították meg. A gyanúsított Cole Tomas Allenről a közösségi médiában elérhető információk alapján annyit tudni, hogy Los Angeles környékéről származik, a Caltech egyetemen végzett, jelenleg pedig részmunkaidős tanárként és játékfejlesztőként dolgozik. A szombati lövöldözésről itt írtunk hosszabban, az eseményről készült videókat és képeket pedig ebben a cikkben szedtük össze.

külföld caltech Creative Artists Agency los angeles Michael Glantz fehér ház lövöldözés Donald Trump jd vance new york post melania trump Cole Tomas Allen Washington Hilton Fehér Ház tudósítói vacsora
Jelinek Anna
külföld

Jelinek Anna
külföld

Jelinek Anna
külföld