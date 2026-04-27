Munkavégzés nélkül kaphattak fizetést a Vas megyei Kormányhivatalnál

Többen is úgy kaphattak munkabért az elmúlt hónapokban a Vas megyei Kormányhivatalnál, illetve a hozzá tartozó járási hivatalokban, hogy ott munkát nem végeztek, és be sem jártak – írja a nyugat.hu egy hozzájuk eljutott feljelentési dokumentum alapján.

A lap úgy tudja, az ügyben ismeretlen tettesek ellen tettek büntetőfeljelentést. A feljelentésben összesen hét embert neveztek meg, van köztük olyan is, aki a nyilvántartások szerint hosszú ideje a Kormányhivatal ügyintézője, de legelőször csak a választások után láttak bemenni a munkahelyére. Akad olyan is, aki a feljelentés szerint a Fidesz országos kampánycsapatában dolgozott (emellett Vámos Zoltán szombathelyi fideszes képviselőjelölt kampánystábját vezette), de ez idő alatt a kormányhivatali munkahelyén nem jelent meg, és ott munkát nem végzett. És vannak, akik ténylegesen Vámos kampánycsapatának tagjaiként dolgoztak, de jövedelmüket a kormányhivataltól kapták. Közülük volt, aki névleg a főispáni titkárságon dolgozott.

A feljelentés szerint „valószínűsíthető, hogy Vas Vármegyében e fajta bűncselekményeket az ismeretlen tettesek, nemcsak a 2026-os választási kampány alatt, hanem az elmúlt 16 évre vonatkozóan is elkövethettek, különösen annak a ténynek a figyelembevételével, hogy a Vas Megyei kormányhivatal korábbi vezetője egyenesági rokoni kapcsolatban van az egyik Vas megyei országgyűlési képviselővel".