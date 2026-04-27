Orbán Viktor távozása, Magyar Péter névrokona

Belföld

Orbán Viktor úgy döntött, nem veszi fel a mandátumát, a parlamenten kívül akarja újraszervezni a nemzeti oldalt. Magyar Péter erre a Fidesz Gyurcsány Ferencének nevezte Orbánt. De nemcsak a leköszönő miniszterelnök távozik a parlamentből: Semjén Zsolt, Latorcai János és Soltész Miklós sem ülnek be, ahogy Kósa Lajos és Bánki Erik sem élnek a lehetőséggel.

Szily László arról írt, hogy a leköszönő miniszterelnök még mindig nem ért egy szót sem.

Orbán Viktor, Kósa Lajos, Kocsis Máté és Rogán Antal az ellenzéken nevetnek 2018 december 13-án, amikor a parlament elfogadta a „rabszolgatörvényként" elhíresült túlóratörvényt.

Semjén Zsolt utódja a miniszterelnök-helyettesi székben Orbán Anita, a Tisza Párt külügyminisztere lesz. Magyar Péter fogadta a Fidesznek kampányoló vajdasági pártelnököt, a jövő héten pedig Brüsszelbe megy, hogy Ursula von der Leyennel tárgyaljon. Magyar állítja, hogy a NAV több, Rogán Antal köréhez tartozó nagy értékű utalást felfüggesztett pénzmosás gyanújával. Hadházy: Orbán mentelmi jogának kiadását sem kell megvárni, pár nappal előbb lehet előzetesbe tenni.

Összeszedtük a NER 16 évének legsúlyosabb idézeteit: Saját lábon állás, negatív növekedés, kicsi barátom és zsírra por. Valahol lakni kell, de mi az, hogy korrupció? A Nemzeti Együttműködés Rendszerének sava-borsa 33 emlékezetes mondásban.

Ez volt az orbáni kereszténydemokrácia: 60 mondat a rendszerről, amiben élnünk kellett.

Az osztrák határig mentünk, hogy találkozzunk Magyar Péterrel, akiről közel ezer ember hitte azt, hogy ő az igazi. Az Ausztriában szobafestőként dolgozó férfi bujkál a sajtó elől. A választókerületében élők közül sokan szeretnék, ha a szavazást a kamu jelölt nélkül megismételnék.

Megtrollkodta a 444-et a MÁV, mielőtt közölte volna, hogy nem adja ki a Budapest–Belgrád vasútvonal ellenőrzési dokumentumait. Azt tanácsolták, hogy kérjük ki a papírokat, amiket aztán nem adtak oda. A Budapest–Belgrád gigaprojektről van szó, amelyhez Orbán Viktor apja szállította a követ. A szerb közlekedési miniszter arról beszélt, hogy az utasforgalom megindítása kizárólag a magyar félen múlik.

Szavazz a választás eredményéről a NER legeslegutolsó Nemzeti Konzultációján! Ezt még csináljuk meg gyorsan, mielőtt megjönnek az utasítások a Brüsszelből.

Külföld

Donald és Melania Trumpot szombat este evakuálták a Fehér Ház tudósítói vacsorájáról, miután az eseményt hangos lövések szakították meg. Az európai vezetők – köztük a leköszönő Orbán – mind elítélték az erőszakot. A gyanúsítottról annyit tudni egyelőre, hogy Los Angeles környékéről származik, a Caltech egyetemen végzet, részmunkaidőben tanárként és játékfejlesztőként dolgozott. Az amerikai vezetés szerint a lövöldöző a Trump-kormányzat tisztségviselői vehette célba, hétfőn szövetségi tisztviselő elleni gyilkossági kísérlet miatt emelnek ellene vádat.

Ha az iráni háború nyárig elhúzódik, minden gazdasági előrejelzést újra kell gondolni. Az iráni háború miatt fellépő kerozinhiány mindenkit érinteni fog, Európát különösen. A globális energiaárak most a geopolitikai tényezők miatt változnak, de minél tovább húzódik a konfliktus, annál nagyobb az esélye annak, hogy a tényleges hiány is bekövetkezik. Interjú Petras Katinasszal, a RUSI energiapolitikai kutatójával.

Hajszálrepedések a putyini rezsim belsejében: egyre kiterjedtebb Oroszországban az internet korlátozása, ami miatt már nagyvállalkozók és kormányzati tisztviselők is zúgolódnak. Az Ukrajna elleni háború megindítása óta előszor mutatkoznak jelei annak, hogy a rezsimen belül felütötte a fejét a megosztottság.

Kultúra

Richard Linklater Nouvelle Vague – Az új hullám című filmje gyönyörű tisztelgés a Kifulladásig alkotói előtt.

Nyomd meg a gombot – Magyarország megőrül és lefényképezteti magát. Százéves családi képek férfiak nélkül, békepárti katonák, biedermeier zsánerparasztok: az I. világháború környékének Magyarországa soha nem látott módon jelenik meg a Néprajzi Múzeum zseniális kiállításán.

Pozitív gondolatok imposztorszindrómásoknak – a világ szeme előtt az Isten Háta Mögött. Visszatért a legjobb magyar metálzenekar, és jobb volt, mint valaha.

Podcast

Borízű hang #267: Lusztrálgatás a rehabilin. Az első élő Orbán után. Rengeteg kérdés, izgatott hangulat. A kínai néni véleménye Magyar Péterről. Puzsér napszemüvegbotránya – Winkler megpróbálja megbuktatni az új rendszert. Az autósok terhei elviselhetetlenek. Hány embert kell lecsukni?

A saját énünkbe zártságtól való szenvedés körüljárása a legtöbb esetben tragikomikus – Krusovszky Dénes a Nem rossz könyvekben.