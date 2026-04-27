Orbán Viktor távozása, Magyar Péter névrokona

reggel 4

Jó reggelt! Ez itt a 444 napindító hírlevele a hétvége legfontosabb híreivel, cikkeivel.

Belföld

Orbán Viktor úgy döntött, nem veszi fel a mandátumát, a parlamenten kívül akarja újraszervezni a nemzeti oldalt. Magyar Péter erre a Fidesz Gyurcsány Ferencének nevezte Orbánt. De nemcsak a leköszönő miniszterelnök távozik a parlamentből: Semjén Zsolt, Latorcai János és Soltész Miklós sem ülnek be, ahogy Kósa Lajos és Bánki Erik sem élnek a lehetőséggel.

Orbán Viktor, Kósa Lajos, Kocsis Máté és Rogán Antal az ellenzéken nevetnek 2018 december 13-án, amikor a parlament elfogadta a „rabszolgatörvényként” elhíresült túlóratörvényt.
Fotó: Bankó Gábor/444

Semjén Zsolt utódja a miniszterelnök-helyettesi székben Orbán Anita, a Tisza Párt külügyminisztere lesz. Magyar Péter fogadta a Fidesznek kampányoló vajdasági pártelnököt, a jövő héten pedig Brüsszelbe megy, hogy Ursula von der Leyennel tárgyaljon. Magyar állítja, hogy a NAV több, Rogán Antal köréhez tartozó nagy értékű utalást felfüggesztett pénzmosás gyanújával. Hadházy: Orbán mentelmi jogának kiadását sem kell megvárni, pár nappal előbb lehet előzetesbe tenni.

Összeszedtük a NER 16 évének legsúlyosabb idézeteit: Saját lábon állás, negatív növekedés, kicsi barátom és zsírra por. Valahol lakni kell, de mi az, hogy korrupció? A Nemzeti Együttműködés Rendszerének sava-borsa 33 emlékezetes mondásban.

Illusztráció: Németh Dóra/444

Az osztrák határig mentünk, hogy találkozzunk Magyar Péterrel, akiről közel ezer ember hitte azt, hogy ő az igazi. Az Ausztriában szobafestőként dolgozó férfi bujkál a sajtó elől. A választókerületében élők közül sokan szeretnék, ha a szavazást a kamu jelölt nélkül megismételnék.

Fotó: Kristóf Balázs/444

Megtrollkodta a 444-et a MÁV, mielőtt közölte volna, hogy nem adja ki a Budapest–Belgrád vasútvonal ellenőrzési dokumentumait. Azt tanácsolták, hogy kérjük ki a papírokat, amiket aztán nem adtak oda. A Budapest–Belgrád gigaprojektről van szó, amelyhez Orbán Viktor apja szállította a követ. A szerb közlekedési miniszter arról beszélt, hogy az utasforgalom megindítása kizárólag a magyar félen múlik.

Fotó: DAVID BALOG/Xinhua via AFP

Szavazz a választás eredményéről a NER legeslegutolsó Nemzeti Konzultációján! Ezt még csináljuk meg gyorsan, mielőtt megjönnek az utasítások a Brüsszelből.

Illusztráció: Kiss Bence

Hír volt még:

Külföld

Donald és Melania Trumpot szombat este evakuálták a Fehér Ház tudósítói vacsorájáról, miután az eseményt hangos lövések szakították meg. Az európai vezetők – köztük a leköszönő Orbán – mind elítélték az erőszakot. A gyanúsítottról annyit tudni egyelőre, hogy Los Angeles környékéről származik, a Caltech egyetemen végzet, részmunkaidőben tanárként és játékfejlesztőként dolgozott. Az amerikai vezetés szerint a lövöldöző a Trump-kormányzat tisztségviselői vehette célba, hétfőn szövetségi tisztviselő elleni gyilkossági kísérlet miatt emelnek ellene vádat.

Fotó: Bo Erickson/REUTERS

Ha az iráni háború nyárig elhúzódik, minden gazdasági előrejelzést újra kell gondolni. Az iráni háború miatt fellépő kerozinhiány mindenkit érinteni fog, Európát különösen. A globális energiaárak most a geopolitikai tényezők miatt változnak, de minél tovább húzódik a konfliktus, annál nagyobb az esélye annak, hogy a tényleges hiány is bekövetkezik. Interjú Petras Katinasszal, a RUSI energiapolitikai kutatójával.

Thai tankerhajó lángol a Hormuzi-szorosban
Fotó: HANDOUT/AFP

Hajszálrepedések a putyini rezsim belsejében: egyre kiterjedtebb Oroszországban az internet korlátozása, ami miatt már nagyvállalkozók és kormányzati tisztviselők is zúgolódnak. Az Ukrajna elleni háború megindítása óta előszor mutatkoznak jelei annak, hogy a rezsimen belül felütötte a fejét a megosztottság.

Fotó: WANG ZHAO/AFP

Kultúra

Richard Linklater Nouvelle Vague – Az új hullám című filmje gyönyörű tisztelgés a Kifulladásig alkotói előtt.

Fotó: ARP Selection - Detour Filmprodu / Collection ChristopheL via AFP

Nyomd meg a gombot – Magyarország megőrül és lefényképezteti magát. Százéves családi képek férfiak nélkül, békepárti katonák, biedermeier zsánerparasztok: az I. világháború környékének Magyarországa soha nem látott módon jelenik meg a Néprajzi Múzeum zseniális kiállításán.

Család, a kislány kezében az édesapja fényképe. Endrőd, 1915–1921. Szabó Imre felvétele.
Fotó: Néprajzi Múzeum Fényképtár

Pozitív gondolatok imposztorszindrómásoknak – a világ szeme előtt az Isten Háta Mögött. Visszatért a legjobb magyar metálzenekar, és jobb volt, mint valaha.

Podcast

Borízű hang #267: Lusztrálgatás a rehabilin. Az első élő Orbán után. Rengeteg kérdés, izgatott hangulat. A kínai néni véleménye Magyar Péterről. Puzsér napszemüvegbotránya – Winkler megpróbálja megbuktatni az új rendszert. Az autósok terhei elviselhetetlenek. Hány embert kell lecsukni?

Bede Márton két tűz közé került.
Fotó: Bankó Gábor/444

A saját énünkbe zártságtól való szenvedés körüljárása a legtöbb esetben tragikomikus – Krusovszky Dénes a Nem rossz könyvekben.

Fotó: Németh Dániel, illusztráció: Kiss Bence
