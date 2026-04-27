Súlyos ügyekben ébredt fel az ügyészség a választások után

Nagyon megterhelte a Fideszt az MNB-botrány, ezért nem volt más választásuk, mint kikelni a luxizás ellen, és arról beszélni, hogy „minél hamarabb vonuljon börtönbe a Matolcsy-klán azon tagja, amelyik lopott”, meg hogy „az egész nem néz ki jól, de ha kiderül, hogy egy forint is szabálytanul tűnt el, akkor valakinek szorulnia kell, és annak szoros is lesz.”
Az első idézet Lázár Jánostól, a második Orbán Viktortól származik. Orbán ráadásul a bukás után úgy látta, Matolcsy György és a többiek mesés meggazdagodása is szerepet játszhatott a Tisza kétharmadában.
A nyilatkozatok között hónapok teltek el, Lázár tavaly nyáron, Orbán novemberben mondta ezt, ám a rendőrségi nyomozás érdemi eredményeket azóta sem hozott, jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés miatt nem gyanúsítottak meg senkit.
Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész a választás után másfél héttel érezte azt, hogy lépni kell, miután a Fővárosi Főügyészség megállapította, „az eddig elvégzett nyomozati cselekményeket is figyelembe véve a továbbiakban a nyomozás szakszerűsége és időszerűsége ügyészségi nyomozás keretében biztosítható”, ezért a Nemzeti Nyomozó Irodától áthelyezte az ügyet a Központi Nyomozó Főügyészséghez.
Leginkább Matolcsy Ádám oldtimer sportautóit. A 444 értesülései szerint Matolcsy György is hónapok óta életvitelszerűen Dubajban tartózkodik.
Ha megszédülsz a Zrt.-ktől, nem érted, mi ez a sok Pallas Athénézás, és fogalmad sincs, mi az a magántőkealap, akkor neked szól ez az összefoglaló az elmúlt évtizedek egyik legpofátlanabb közpénzkiszervezéséről.
Eddig csak azt tudtuk, hogy a Számvevőszék vagyon elleni és gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmények gyanúja miatt tett feljelentést ismeretlen tettes ellen.
Lázár elnézést kért a kollégáitól, amiért azt kérték tőlük, nézzék a LázárLive-ot, azt mondta, ezt ő sem tenné. Matolcsy György személyes felelősségét is felvetette, budai úrigyerekezte Magyart, és beleállt a Majka-ügybe is.
Figyelmes és szakértő olvasók belemerültek a százmilliárdos székházfelújítás több mint ötszáz oldalas tételezőjébe, és arcpirító vagy éppen megmosolyogtató tételeket találtak. Ki mennyit fizetne azért, hogy egy kést vagy egy lábost elhelyezzenek a szekrényben? Az MNB a vételár 54 százalékát.
266 milliárd forint volt a jegybanki alapítványok induló vagyona, ami akár 460 milliárd forint lehetne, de ebből csak 283 milliárd forint van meg. Az is jó eséllyel csak papíron.
Nagy Barnabás egyik idős rokonát az Országgyűlés Hivatala foglalkoztatja a mai napig, de a gyanú szerint nem végez valódi munkát.
Szabó szerint szabályellenesen rúgták ki, miután beismerte, ő volt a forrása a Tisza elleni akcióról szóló Direkt36 cikknek.
Olyan szakmaiatlan előterjesztést még nem nagyon látott, mint ami alapján egy 200 milliárdos befektetésről döntöttek a jegybanki alapítványnál – mondta a 444-nek Windisch László. Az Állami Számvevőszék elnöke nem gondolja, hogy a „közpénzjelleg elvesztéséről szóló viták” összefüggnek a később feltárt visszaélésekkel.
A volt jegybankelnök azt mondta az ATV-ben, hogy emiatt a zsarolás miatt hagyta ott az osztrák pénzintézetet.
Azt állítják, több alkalommal voltak kitéve hátrányos, eseteként jogszerűség tekintetében megkérdőjelezhető bánásmódnak.
A jegybank vizsgálata már tavaly ősszel tisztázta a Tisza elnökét.
Hivatali visszaélés bűntette és más bűncselekmény miatt érkezett feljelentés. Információnk szerint az ügyészség dokumentumokat kért be a Honvédelmi Minisztériumtól a belengetett, minden elemében szürreálisnak tűnő csádi misszió kapcsán.
Soron kívüli nyomozás indult.
Még a Fidesz-frakció is megtámogatta Lázár kullancsozását, mégis úgy tűnik, mintha kihátrált volna a miniszter. A luxizásról sem könnyű úgy beszélni, hogy közben a miniszterelnök családja is masszívan érintett.
A további nyomozást a Központi Nyomozó Főügyészség folytatja az MNB gyanús ügyeiről.
A vereség után először szólalt meg a leköszönő miniszterelnök. Azt mondja, fájdalmat érez és ürességet.
Jogerősen pert nyertünk az MNB ellen: ki kellett adniuk, mi alapján és mire költöttek el 105 milliárd forintot a székházfelújítása során. A még Matolcsy György elnöksége alatt végrehajtott rekonstrukciót Matolcsy fiának barátja, Somlai Bálint cége végezhette el. Az ügyben büntetőeljárás folyik.
Mi van az oroszokkal? Miért van állandóan terítéken a hatalmi rendszer átalakítása, például elnöki rendszerré? Mit gondol Matolcsyról az MNB-botrány árnyékában? Miért látják máshogy Varga Judit hibáját Lázár Jánossal? Ilyenekről is beszélt, még ha nem is feltétlen teljesen kitárulkozva a kormányfő. Magyar Péterről viszont nem akart.
A Tisza elnöke nyilvánosságra hozott egy olyan dokumentumot, ami szerint Vogel Evelin, amikor őt lehallgatta, folyamatosan kapcsolatban állt mások mellett Kubatov Gábor bizalmasával, Kindlovits Mátéval.
Az ügyészség szerint az őrizetbe vett gyanúsítottak esetében fennállt a szökés, elrejtőzés és a bizonyítás megnehezítésének veszélye.
Telnek-múlnak az évek, esztendők.
A volt jegybankelnök arra nem reagált, hogy elődjének az MNB zsarolása miatt kellett megválnia a bécsi Erste Bankban betöltött felügyelőbizottsági tagságától.
A Transparency International Magyarország március végén tett feljelentést.