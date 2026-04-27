Tíz ügyben keresték a magyar csalót, Németországban fogták el

Elfogtak Németországban egy 51 éves magyar csalót, aki ellen tíz elfogatóparancs volt érvényben - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda.

A férfi ellen, aki 3 éve szökött meg, hét belföldi és három európai elfogatóparancsot adtak ki: csalás miatt kereste az egri, a szekszárdi és a veszprémi törvényszék, a Fővárosi Törvényszék pedig csalás és garázdaság miatt adott ki ellene elfogatóparancsot. Valamennyi ügyben letöltendő börtönbüntetés várt rá, összesen hét év, de a férfi megszökött, és nem vonult be a börtönbe, három éve elérhetetlenné vált a hatóságok számára. A több egység részvételével lezajlott művelet során végül április 20-án Oldenburgban, egy áruházban fogták el, a német rendőrök őrizetbe vették, átadásáról a későbbiekben döntenek. (MTI)