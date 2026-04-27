Tuareg nomádok verik ki az orosz zsoldosokat Maliban

Kiverték az orosz zsoldosokat és a mali kormányerőket a tuareg lázadók Mali északi részének egyik legfontosabb városából, Kidalból. A beszámolók szerint a mali hadsereg és az őket támogató, a Wagner utódszervezetéhez tartozó oroszok már el is hagyták a térséget, miközben a lázadók teljes ellenőrzést szereztek a város felett.

Az Azawad Felszabadításáért Nemzeti Mozgalom (MNLA) tuareg fegyverese Kidalban egy 2022-es képen. Fotó: SOULEYMANE AG ANARA/AFP

A stratégiai jelentőségű Kidal évtizedeken át különböző lázadó csoportok ellenőrzése alatt állt, de 2023 őszén az orosz Wagner-csoport segítségével a mali kormányerők egy nagyszabású katonai offenzívával visszafoglalták.

A mostani fejlemények újabb fordulatot jelentenek az instabil térségben - azt már a mali hadsereg vezérkari főnöke is elismerte, hogy a térségben állomásozó egységeket átszervezik és áthelyezik, vagyis gyakorlatilag elismerte a kivonulást.

A helyzetet bonyolítja, hogy az utóbbi hónapokban megerősödött a tuareg szeparatista csoportok és a dzsihadista szervezetek közötti együttműködés. A nomád tuaregek már korábban is szövetségre léptek iszlamista fegyveresekkel, hogy elfoglalják Észak-Mali nagyvárosait, de a szövetség akkor felbomlott. A mostani fejlemények arra utalnak, hogy a kapcsolat ismét szorosabbá vált az al-Kaidához kötődő helyi hálózatokkal – írja a Le Figaro.