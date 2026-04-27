Új pártot alapított a romániai magyaroknak az első erdélyi Tisza-sziget szervezője

Megalakult a Romániai Magyar Egységpárt – jelentette be Kátai István Facebookon. „Vége a várakozásnak. Az RMEP megérkezett. Letettük az alapokat. Holnap kiterítjük a lapokat. Oszd meg, hogy eljusson minden romániai magyarhoz — itthon és a nagyvilágban is” – írta Kátai vasárnap, hétfőn pedig már egy hosszabb bejegyzésben fejtette ki a részleteket.

Bejegyzését azzal kezdte, hogy „nem egy zárt körben megírt csomagot” tesz le az asztalra, „hanem egy politikai és közösségi folyamatot” indít el, szakemberekkel együtt.

„A romániai magyar közösség jövőjét nem néhány szereplőnek kell eldöntenie, hanem közösen kell felépítenünk – éljünk bárhol: Bukarestben, Nagyváradon, Nagybányán vagy Zilahon, Sepsiszentgyörgyön vagy Szebenben, Budapesten vagy Torontóban, Zalaegerszegen vagy Münchenben” – írja Kátai, az első erdélyi Tisza-sziget szervezője, aki szabadúszó színész, kulturális menedzser, és aki a tolnai Nagyszékelyen gazdálkodik, illetve immár öt éve a Múzs-Art Színházi és Művészeti Műhely Közhasznú Egyesület menedzsere, ahol közösségeket, alkotókat és kulturális projekteket szervez és tart életben.

Kátaival, mint az első erdélyi Tisza-sziget alapítójával, és egy kolozsvári szociológussal nemrég beszélgettünk hosszabban arról, hogy milliárdok mentek el látszatberuházásokra, propagandára, és hogy az erdélyi magyarságot ugyanazok vezetik tovább, akik alatt sorozatban történtek választási csalások.