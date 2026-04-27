Újranyitnának a Szombathelyt azbesztkrízisbe lökő burgenlandi kőfejtők, szerintük nincs is szennyezés

Fel vannak háborodva a bezárásukon, rossz mintavételt emlegetnek és újra akarnak nyitni az osztrák bányák, melyek a szombathelyi azbesztszennyezésért is felelősek. A négy burgenlandi kőfejtőt éppen a súlyos szennyezés miatt záratták be az osztrák tartományi hatóságok, a határértéket jócskán meghaladó azbesztet ugyanis a kitermelés helyszínein vett mintákból is kimutatták.

A kőfejtő üzemeltetői azonban hétfőn élesen bírálták a burgenlandi vezetést és a Greenpeace-t is, akik szintén végeztek saját méréseket. A kőfejtők az MTI szerint arra hivatkoznak, hogy a mintavételeket és a méréseket nem szakszerűen végezték, szerintük eleve nem is vizsgálták, pedig az az, ami igazából fontos a munkavállalók és a lakosság védelme szempontjából.

Az érintett kőbányák dolgozóinak nagy részét időközben elbocsátották, a gazdasági kár pedig hatalmas - állítják. Mind a négy üzemeltető szeretné újra megnyitni a bányákat, ennek érdekében már próbaüzemet is kérelmeztek. A Greenpeace ugyanakkor ezt kétségbeesett lépésnek nevezte, és Burgenland tartomány hatóságai is közleményt adtak ki, melyben érthetetlennek nevezték az üzemeltetők bírálatát, mondván, hogy közegészségügyet potenciálisan veszélyeztető helyzet tette szükségessé a cselekvést az ügyben.

Mintavétel Szombathelyen az osztrák kőzúzalékból.
Fotó: Kelemen Krisztián/Facebook

A hosszú távú kitettség esetén potenciálisan rákos megbetegedést okozó azbeszt az osztrák határ magyar oldalán is megjelent a burgenlandi kőfejtőkből ide szállított olcsó kőzúzalékból. Az azbesztet már Szombathelyen, Kőszegen és Bozsokon is kimutatták, messze az egészségügyi határértéket meghaladó mennyiségben. Emiatt a vasi megyeszékhelyen egészségügyi veszélyhelyzet elrendelését kérték, és már több utcát és parkolót is lezártak. A helyzet olyan súlyos, hogy már az ételfutárok sem mennek ki az érintett városrészbe, és az ingatlanárak is esni kezdtek.

