Varga Judit nem tett vallomást a Magyar Péterrel kapcsolatos állításai ügyében

Bizonyítottság hiányában megszüntették azt az eljárást, amely Tényi István feljelentése nyomán indult Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter egy interjúban tett állításai miatt - írja az Index. A hatóságok nem találtak olyan bizonyítékot, amely alátámasztotta volna a személyi szabadság megsértésének vagy a kiskorú veszélyeztetésének gyanúját.

Az ismert feljelentő, Tényi István még 2024. március 27-én tett feljelentést Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter Hajdú Péter műsorában adott interjúja, illetve az ott elhangzottak nyomán. A volt igazságügyi miniszter az interjúban többek közt azt állította, hogy amikor még házasságban élt Magyar Péterrel, a férfi egy alkalommal bezárta őt egy szobába, és nem engedte ki onnan, így végül a gyerekeitől kellett segítséget kérnie, hogy ki tudjon jutni.

Varga Judit interjút ad Hajdú Péternek.

A Tényi-féle feljelentés személyi szabadság megsértésének bűntettére, valamint kiskorú veszélyeztetésére vonatkozott.

A Nemzeti Nyomozó Iroda mindkét feltételezett bűncselekmény esetében elutasította a feljelentést, arra hivatkozva, hogy nem áll rendelkezésre elegendő adat a gyanú megalapozásához, az ügy végül 2024 decemberében a Fővárosi Nyomozó Ügyészség hatáskörébe került át.

Az eljárás során Varga Judit nem tett vallomást, és az üggyel kapcsolatban rendőri intézkedésre sem került sor.

Így mivel nem maradt már eljárási lépés, ami érdemben hozzájárulhatna az ügy tisztázásához, és a rendelkezésre álló adatok alapján sem állapítható meg kétséget kizáróan bűncselekmény elkövetése, az eljárást megszüntették.

Ha bántalmazás (akár szóbeli, lelki, fizikai, szexuális vagy gazdasági erőszak) áldozata, Önnek joga van a segítségre. Az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat a nap 24 órájában, Magyarországról ingyenesen elérhető a 06 80 205 520-as telefonszámon. NANE Segélyvonal bántalmazott nőknek: 06 80 505 101; a PATENT Egyesület jogsegély-szolgálata: 06 80 808 081.