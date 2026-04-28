11 milliárd forintot szórt szét két hónap alatt a Szerencsejáték Zrt. támogatásosztó leánycége

POLITIKA

Míg 2025 novemberében 90 millió forint adományt, illetve szponzorációs támogatást osztott ki a Szerencsejáték Zrt. támogatásosztó leánycége, addig decemberben ennek a 87-szeresét, 7,849 milliárd forintot juttatott 14 kedvezményezettnek, írja a HVG. Ebből csak az Iskola Alapítványnak 2,781 milliárd forint jutott, ami a Fidesz-szövetséges RMDSZ egyik alapítványa. Ugyanez az alapítvány és az RMDSZ másik szervezete, az Eurotrans Alapítvány 2010-től 2025 végéig összesen 18 milliárd forintot kapott a Bethlen Gábor Alaptól, ennek az összegnek a hatoda esett be most pluszban a szerencsejátékosoktól.

A decemberi támogatási összegek közül a második és a harmadik legnagyobb is Románia magyarlakta részén landolt a HVG szerint.

A szerencsejátékos pénzeső a 2026-os évben sem maradt abba, januárban 3,28 milliárdot szórtak szét, így két hónap alatt mintegy 11 milliárdnak örülhettek a kedvezményezettek. Mint a lap írja, jutott a pénzből a Rogánt és Habonyt reptető családi céghez, Ókovács Szilveszter felesége intézetéhez, az ATV volt elnökének, Rózsa Istvánnak a cégéhez, de Szijjártó Péter leköszönő külügyminiszter testvérének érdekeltségéhez is.

Még néhány kedvezményezett:

  • Közép-Európai Idegsebészeti Alapítvány (alapítók: Hofer-Maire Orsolya, Vizi E. Szilveszter), 1,879 milliárd forint,
  • Magyar Olimpiai Bizottság, 852,5 millió forint,
  • Rózsa Records, 100 millió forint
  • Aeroglobe Kft. (a budaörsi reptér üzemeltetője), 50 millió forint,
  • Magyar Teqball Szövetség, 20 millió forint,
  • TRP Hungary Kft. (Szijjártó testvéréhez kötődik), tavaly 25, idén 30 millió forint,
  • Szent István Intézet Kft. (Máthé Zsuzsához, Ókovács Szilveszter Opera-főigazgató feleségéhez kötődik), 20 millió forint,
  • Hangos Szó Kft. (Ismerős Arcok-érdekeltség), tavaly 15, idén 20 millió forint.

A márciusi és áprilisi támogatási összegeket még nem hozták nyilvánosságra.

