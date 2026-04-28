A fideszes Szatmáry Kristóf olyan szervezetet szeretne építeni, ahol a belső kontraszelekciós mechanizmusokat újra megerősítik

„Vissza kell adnunk a Fidesznek azt az erejét, hogy valódi nemzeti gyűjtőpárt, olyan közösség, amely képes megszólítani különböző élethelyzetben lévő embereket, és közös nevezőt találni bennük. Olyan szervezetet, ahol a belső kontraszelekciós mechanizmusokat újra megerősítjük” – írja a közösségi médiában publikált kiáltványában Szatmáry Kristóf.
A parlamentből kibukott képviselő szerint nyitniuk kell, befelé és kifelé is. „Több hangon kell megszólalnunk, többféle választ kell adnunk az emberek különböző problémáira” – fogalmaz a posztban. A kontraszelekciós mechanizmusok megerősítésével kapcsolatos felvetésének ugyanakkor némiképp ellentmond, hogy ezt is írja: „A teljesítmény és a munka kell, hogy legyen a fő szempont.”
Szatmáry Kristóf nem kevesebb, mint öt ciklust nyomott le képviselőként az Országgyűlésben, ebből kétszer sikerült egyéniben győznie. Most nem jött össze, tiszás ellenfele, Szabó Alexandra közel kétszer annyi szavazatot kapott a főváros 14-es választókerületében. Szatmáry a Fidesz országos listáján eredetileg a 69. helyen állt, de nem került azok közé, akiket besuvasztott a parlamenti frakcióba a pártvezetés.
A kontraszelekció kifejezés tankönyvi jelentése: olyan rendszer, amelyben a tehetségtelenek érvényesülhetnek, a tehetséges embereket nem engedik kiemelkedni.
Gulyás Gergely fideszes és Rétvári Bence KDNP-s frakcióvezető bejelentette a listát.
Nagy helyezkedésre és önfeláldozásra lesz itt még szükség.