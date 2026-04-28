A választások utáni telitalálat-cunami minden nyertese jelentkezett az összesen több mint 8 milliárd forintért

Mind a négy nyertes jelentkezett a Szerencsejáték Zrt.-nél az egyugyanazon hét négy sorsolásán megnyert összesen több mint 8 milliárd forintos nyereményért – mondta el az Infó Rádiónak a társaság kommunikációs főosztályvezetője, Paulin Ildikó. A cégnél még tart a hatósági vizsgálat, ami a sorsolások tisztaságát, a folyamat szabályosságát ellenőrzi, de a nyertesek kifizetését ez nem érinti. Paulin azt mondta, hogy a négy különböző nyertes 7-10 nap múlva megkapja a nyereményt.

Nagy figyelem kísérte az állami tulajdonú szerencsejáték-cég lottósorsolásainak alakulását az idei 16. héten, ami közvetlenül az április 12-i parlamenti választásokat követte. Akkor ugyanis, négy napon belül, szerda és szombat között Skandináv lottó, a hatos lottó, a Joker és az ötös lottó sorsolásain is telitalálat született. Az ötösön rekordösszegű nyereményt, 6 780 926 220 forintot vitt el valaki, a hatoson 721 830 890 forintot kaszált a nyertes, a Skandinávon 290 751 715 forintot, míg a Jokeren 29 944 980 forinttal lett gazdagabb a telitalálatos szelvény tulajdonosa. A négy lottósorsoláson így csak a főnyeremények összege 7 823 453 805 forintot tett ki.

Az állami cég szerint „a sorsolások rendben voltak, semmilyen fennakadás nem történt”. Azt ígérik, hogy a sorsolások tisztaságát ellenőrző vizsgálat eredményét közzéteszik, amint megkapják az eredményét. A vizsgálat azt hivatott tisztázni, hogy ez a rendkívül ritka nyerési sorozat különös egybeesés volt-e.

Hogy egyébként az ilyen telitalálat-együttállásnak mennyi az esélye? Ennyi: