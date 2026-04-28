Az ébredő ügyészség és a Fidesz túlélői

FIDESZ

Kihirdették, kik alkotják majd a Fidesz és a KDNP parlamenti frakcióját. Lázár és Szijjártó marad, Rogán és Kövér távozik, egy megafonos pedig érkezik a Fidesz-frakcióba, és bejutott Németh Balázs is, akit a saját videójában küldtek el melegebb éghajlatra. Két fideszes jelölt volt kritikus a pártjával szemben a vereség után, egyikük sem került be a frakcióba, viszont egyesekért a lista legalsó polcaira nyúltak le. (Hatból három frakcióvezető távozik a Fővárosi Közgyűlésből.)

Orbán Balázs nemzetközi kapcsolatokkal segítené a Fidesz megújulását, ezért lesz nyártól EP-képviselő. A párt állítása szerint egyelőre csak egy évre terveznek előre. Egyelőre keresi a bűnbakokat a Fidesz és holdudvara: Sátán, elhízás, nemzeti hübrisz és telónyomkodó fiatalok. Hiába állapodott meg róla a Tisza és a Fidesz is, Orbánék megakadályozták, hogy a Szent Korona előtt tegyenek esküt az új Országgyűlés tagjai.

Politikai gaslighting, a hallgatás spirálja és társadalmi traumatizáció: a NER működése bántalmazó kapcsolatra hasonlított, itt az ébredés ideje – mondja Unoka Zsolt pszichoterapeuta.

A Magyar Nemzet tartózkodik attól, hogy Magyart a jövőben „bármilyen kontextusban” poloskának nevezze.

A Sajtóklubban az ügynökakták megnyitásáról azt mondták, „minden kreténnek ez a nünükéje”.

A CÖF-ös Fricz Tamás muglikhoz hasonlította az állampolgárokat, a kérdés már csak az, hogy kik a halálfalók és kik álltak az imperius-átok hatása alatt.

A (régi) kormányzat szerint Orbán csak a foci-vb döntőjére utazik az USA-ba.

BŰNÜGY

MNB, Orbán Áron ismerősei, Csád, Szabó Bence – súlyos ügyekben ébredt fel az ügyészség a választások után, és bónuszként kiderült, hogy a Magyar Péter elleni büntetőügyet már a választás előtt ejtették, csak nem szóltak róla. Magyar szerint több stróman számláját zárolta a NAV, azonnali lépéseket követelt a vagyonkimentés ellen. „A »vagyonkimenekítéssel« összefüggésben folyik eljárás” – kommentelte Fekete-Győr András bejegyzéséhez a rendőrség.

Varga Judit nem tett vallomást a Magyar Péterrel kapcsolatos állításai ügyében, az eljárást bizonyítottság hiányában megszüntették.

A reptéren fogták el a szegedi Fidesz volt elnökét.

A Fidesz debreceni influenszere hiába próbálja hülyének tettetni magát, így is milliókat bukhat személyiségi jogok megsértéséért.

Deutsch Tamást rágalmazásért feljelentette Magyar Péter anyja.

Hadházy másodszor is feljelentette Bánki Eriket a Volvo-csalás miatt.

Munkavégzés nélkül kaphattak fizetést a Vas megyei Kormányhivatalnál.

GAZDASÁG

Mészáros Lőrinc levelet írt Magyar Péternek, egyben közölte, nem tervezik eladni a TV2-t. Magyar Péter megköszönte, hogy Mészáros „végre beismeri, hogy ő áll a TV2 nevű goebbelsi stílusú propagandagyár mögött”. A Mészáros-féle MBH Bank vezérigazgatója szerint tisztán üzleti alapon működnek és a piacból élnek.

Újabb 3 milliárdos megbízást kaptak a választás előtti napokban a HM-től Balásy Gyula propagandacégei, így még négy évig népszerűsítheti a katonaságot a gyűlöletkampányokkal felhizlalt propagandista.

Három nappal a választások előtt a sportállamtitkárság még gyorsan kötött egy 3 éves szerződést 1,6 milliárdért a tao-rendszer licenszére.

1000 milliárd forintnyi vagyon pihent 29 NER-közeli cég bankszámláján.

Az Uzsoki kórház igazgatója szerint a kórházak többsége brutális adóssággal küzd, ami rendszerhibára utal.

Brüsszelben jóváhagyták a Hankook rácalmási gyárának 28 milliárdos állami támogatását.

KÜLFÖLD

Eljöhet a román szélsőjobb ideje, a koalícióból kilépő szocdemekkel közösen buktathatják meg a kormányt.

Trump elleni merényletkísérlettel vádolják a 31 éves Cole Tomas Allent, aki a Fehér Ház tudósítói vacsoráján lövöldözött.

Tuareg nomádok verik ki az orosz zsoldosokat Maliban.

1000 eurós bírságot kapott egy spanyol bíró, mert ChatGPT-t használt egy ítélettervezet megírásához.

KULTÚRA

Meghalt Sebő Ferenc énekes, népzenekutató, a táncházmozgalom egyik elindítója.

