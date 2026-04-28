Az ébredő ügyészség és a Fidesz túlélői

Kihirdették, kik alkotják majd a Fidesz és a KDNP parlamenti frakcióját. Lázár és Szijjártó marad, Rogán és Kövér távozik, egy megafonos pedig érkezik a Fidesz-frakcióba, és bejutott Németh Balázs is, akit a saját videójában küldtek el melegebb éghajlatra. Két fideszes jelölt volt kritikus a pártjával szemben a vereség után, egyikük sem került be a frakcióba, viszont egyesekért a lista legalsó polcaira nyúltak le. (Hatból három frakcióvezető távozik a Fővárosi Közgyűlésből.)
Orbán Balázs nemzetközi kapcsolatokkal segítené a Fidesz megújulását, ezért lesz nyártól EP-képviselő. A párt állítása szerint egyelőre csak egy évre terveznek előre. Egyelőre keresi a bűnbakokat a Fidesz és holdudvara: Sátán, elhízás, nemzeti hübrisz és telónyomkodó fiatalok. Hiába állapodott meg róla a Tisza és a Fidesz is, Orbánék megakadályozták, hogy a Szent Korona előtt tegyenek esküt az új Országgyűlés tagjai.
Politikai gaslighting, a hallgatás spirálja és társadalmi traumatizáció: a NER működése bántalmazó kapcsolatra hasonlított, itt az ébredés ideje – mondja Unoka Zsolt pszichoterapeuta.
MNB, Orbán Áron ismerősei, Csád, Szabó Bence – súlyos ügyekben ébredt fel az ügyészség a választások után, és bónuszként kiderült, hogy a Magyar Péter elleni büntetőügyet már a választás előtt ejtették, csak nem szóltak róla. Magyar szerint több stróman számláját zárolta a NAV, azonnali lépéseket követelt a vagyonkimentés ellen. „A »vagyonkimenekítéssel« összefüggésben folyik eljárás” – kommentelte Fekete-Győr András bejegyzéséhez a rendőrség.
Varga Judit nem tett vallomást a Magyar Péterrel kapcsolatos állításai ügyében, az eljárást bizonyítottság hiányában megszüntették.
Mészáros Lőrinc levelet írt Magyar Péternek, egyben közölte, nem tervezik eladni a TV2-t. Magyar Péter megköszönte, hogy Mészáros „végre beismeri, hogy ő áll a TV2 nevű goebbelsi stílusú propagandagyár mögött”. A Mészáros-féle MBH Bank vezérigazgatója szerint tisztán üzleti alapon működnek és a piacból élnek.
Újabb 3 milliárdos megbízást kaptak a választás előtti napokban a HM-től Balásy Gyula propagandacégei, így még négy évig népszerűsítheti a katonaságot a gyűlöletkampányokkal felhizlalt propagandista.
Három nappal a választások előtt a sportállamtitkárság még gyorsan kötött egy 3 éves szerződést 1,6 milliárdért a tao-rendszer licenszére.
Eljöhet a román szélsőjobb ideje, a koalícióból kilépő szocdemekkel közösen buktathatják meg a kormányt.
Trump elleni merényletkísérlettel vádolják a 31 éves Cole Tomas Allent, aki a Fehér Ház tudósítói vacsoráján lövöldözött.
Meghalt Sebő Ferenc énekes, népzenekutató, a táncházmozgalom egyik elindítója.
A leendő miniszterelnök szerint aki nem a törvény betűje és szelleme szerint jár el, annak a jövőben az igazságszolgáltatás előtt kell felelnie.
A luxizás is baj, de hogy pontosan ki luxizik, arról nem beszélnek. Volt, aki Bayer Zsoltot hibáztatta, de Orbán Viktorhoz szinte senki sem mert nyúlni.
A Wagner utódai a hadsereggel együtt adtak fel egy stratégiai jelentőségű várost, jönnek a dzsihadisták is.
A Fidesz európai parlamenti frakcióvezetője szerint „ügyvédet perrel fenyegetni olyan, mint szakácsot a főzéssel”.
Az AUR fölényesen vezet, a kormány már kisebbségben van, jöhet a bizalmatlansági indítvány.
„Most nevetnek, vasárnap pedig majd felkenődnek a falra” – írta Ricsi Pop a választások előtt a tiszásokról, akiket korábban a kiszivárgott adatbázisból hívogatott.
Gulyás Gergely fideszes és Rétvári Bence KDNP-s frakcióvezető bejelentette a listát.
A Fidesz és a KDNP összezsugorodott frakciói még keresik, hogy merre induljanak el a megújulás rögös útján.
Egy rendőrségen tett feljelentés szerint többen is a szombathelyi fideszes képviselőjelölt kampánycsapatában dolgoztak, jövedelmüket azonban a kormányhivataltól kapták.
A kormánylap egyben szíves elnézést kért, hogy korábban lepoloskázta őt.
Feltört a mélyből egyebek között Szalai Piroska, aki bármire képes a számokkal, hogy az a Fidesznek kedvezzen, és Radics Béla, aki még a Fidesznél is népszerűtlenebb jelölt volt.
A volt politikus nyílt levelet írt az országos rendőrfőkapitánynak, amire pár órával később reagált is a rendőrség.
„Úgy érzem, hogy a magam tudásával, tapasztalatával, kapcsolatrendszerével ehhez a munkához tudok legjobban hozzájárulni” – írja a Fidesz kampányfőnöke, aki júliustól megy Brüsszelbe.
„Kurva anyád, Németh Balázs!” – mondta egy járókelő a képviselőnek, aki korábban azzal kampányolt, hogy utálják, mint a szart.
Levelet kapott Mészáros Lőrinctől. „Vagyis Várkonyi Andreától. Vagyis inkább ügyvédektől.”
Fricz Tamás önvizsgálatot tartott, és leírta, hogy „belpolitikánkat fokozatosan ellepte a dudva és a muhar – az öncélú, taszító gőgösség és elitizmus”. A muglik mellett pedig behozta a kádári kispolgáros hasonlatot is.
A koreaiak mindenkit meggyőztek, hogy magyar állami pénz nélkül nem bővítettek volna Európában.
Rádi Feríz épp visszaérkezett Egyiptomból, költségvetési csalással gyanúsítják.
Pedig Sulyok Tamás is támogatta a tervet.
Ferencz Orsolya és Király Nóra sem lesz képviselő, Király szerint Orbán rossz emberekkel vette körül magát, és buborékban tartják.
Barna Zsolt azt mondta, nem érti, „miért kellene egy politikai változásnak megváltoztatnia a helyzetünket”.
A VIP-osztályról is beszélt, illetve az átnevezésekkel megoldott problémákról és a központosított rendszer okozta helyzetről.
Közleményt adtak ki, amiben a Mészáros Csoportot „legnagyobb privát versenypiaci munkáltatójaként” nevezik meg, ami „Magyarország GDP-jének jelentős százalékát adja, így elkötelezett a stabil és kiszámítható munkakörnyezet fenntartása és a nemzetgazdaság szempontjából kiemelt stratégiai célok megvalósítása, valamint a magyar gazdaság fejlődése mellett”.
Ha elítélik, a 31 éves Cole Tomas Allen akár életfogytiglani börtönbüntetést is kaphat.
Csak azért nem kapott súlyosabb büntetést, mert az AI-t támogató eszközként használta, nem pedig a munkája helyettesítésére.
