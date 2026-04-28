Extrém körülmények között dolgoztatták a szegedi BYD-gyár építésekor a munkások egy részét

Uniós szinten is napirendre került a BYD szegedi beruházása, miután egy civil szervezet súlyos munkakörülményekről számolt be az építkezésen, írja a CNBC híre alapján a Portfolio.

A lap szerint az ügy az Európai Bizottság elé került, miután a China Labor Watch jelentése szerint a gyár építésén dolgozó munkások egy részét extrém körülmények között foglalkoztatták.

A beszámoló alapján több ezer dolgozó akár heti hét napot is munkában töltött, napi 12 órát meghaladó műszakokkal.

A szegedi építkezésen haláleset is történt egy darubaleset során. A mentőszolgálat adatai szerint február eleje óta tizenkétszer kellett kivonulniuk a helyszínre. A jelentés további problémákat is felvet, például a hiányos egészségügyi ellátást és azt, hogy egyes dolgozók nem megfelelő jogi státuszban dolgoztak, ami a biztosításukat is érinthette.

Ez az első alkalom, hogy egy kínai tulajdonú autógyártó európai ténykedéséhez kapcsolódó vádak az Európai Bizottság elé kerültek.