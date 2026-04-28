Fordulat: 23 évvel a történtek után bűnösnek vallotta magát a Run DMC-s Jam Master Jay harmadik gyilkosa

Bűnösnek vallotta magát az 52 éves Jay Bryant, aki a bíróság előtt elismerte, segített a társainak bejutni a stúdióba, ahol még 2002 őszén, több mint 23 évvel ezelőtt lesből megtámadták és meggyilkolták a rapsztár Jam Master Jay-t, polgári nevén Jay Mizellt, a Run DMC rapcsapat meghatározó tagját, az ezredforduló egyik legnagyobb sztárját. Bryant eredetileg ártatlannak vallotta magát, amikor 2023-ban megvádolták. A férfi DNS-ét előzőleg egy kalapon találták meg a helyszínen.

A gyilkosság ügye több mint két évtizeden át megoldatlannak számított.

2024-ben két másik személyt már elítéltek az ügyben: Jam Master Jay keresztfiát, Karl Jordan Jr.-t, valamint gyermekkori barátját, Ronald Washingtont.

Jam Master Jay temetése 2002 novemberében Fotó: HENNY RAY ABRAMS/AFP

Az ügyészek a bíróságon azzal érveltek, hogy Jordan és Washington bosszúból gyilkoltak, miután kipaterolták őket egy nagy értékű drogüzletből. Jordan és Washington ügyvédei azonban tagadták, hogy védenceiknek közük lett volna a történtekhez. A bíróság tavaly meg is semmisítette a Jordan-ítéletet, miután az ügyészek nem tudták alátámasztani az indítékot. Az ítéletet Washington is megtámadta.

Bryantet azzal vádolják, hogy közreműködött a gyilkosságban, amikor segített a két férfinak bejutni az épületbe, ahol Jam Master Jay stúdiója volt. Most elismerte, hogy ez valóban megtörtént. (BBC)